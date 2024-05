Platforma Obywatelska zdziwiona i zniesmaczona rezygnacją Janickiej

Przypomnijmy! W poniedziałek, w dniu pierwszej sesji radna Katarzyna Janicka poinformowała, że rezygnuje z zasiadania w Klubie KO i w obecnej kadencji będzie radną niezależną.

– To jedyny, odpowiedni moment na kluczowe decyzje w zgodzie z prawdą, szacunkiem i zaufaniem do Państwa i do siebie. Gwarantuję, to będzie czas 5-ciu dobrych lat – Katarzyna Janicka wyjaśniła decyzję w mediach społecznościowych. Nieoficjalnie zrezygnowała, bo w ostatnich wyborach otrzymała na liście Koalicji Obywatelskiej dopiero ostatnie miejsce, z którego musiała walczyć o reelekcję.

W czwartek władze PO w Chełmie wydały oświadczenie w tej sprawie.

– Chce zostać radną niezależną i ma do tego prawo. Jednak stwierdzenie, że "To jedyny, odpowiedni moment na kluczowe decyzje w zgodzie z prawdą, szacunkiem i zaufaniem do Państwa i do siebie." jest co najmniej niestosowne wobec ugrupowania i ludzi, dzięki którym radną K. Janicka została. Przypomnijmy - swój mandat zdobyła kandydując z listy KO – napisali Małgorzata Sokół, przewodnicząca Rady Powiatu PO RP w Chełmie i Marek Sikora, przewodniczący Klubu KO w Radzie Miasta komentują decyzję byłej już radnej PO. – W naszym przekonaniu znacznie uczciwiej byłoby, gdyby K. Janicka o swoich planach, wątpliwościach czy rozterkach poinformowała Komitet Wyborczy KO przed wyborami. Tym bardziej, że jak wynika z medialnych doniesień ". zrezygnowała, bo w ostatnich wyborach otrzymała na liście Koalicji Obywatelskiej dopiero ostatnie miejsce, z którego musiała walczyć o reelekcję.". Jeżeli rzeczywiście tak uważała, mogła temu dać wyraz np. rezygnując ze startu przed rejestracją list wyborczych, a nie po wyborach. Zwłaszcza, że miejsce na liście nie było takie złe skoro radną została. Gwoli ścisłości ostatnie miejsce na liście było jej osobistym wyborem, gdyż otrzymała propozycję startu z miejsca trzeciego w swoim okręgu, podobnie jak w poprzednich wyborach.

Niesmak nasz budzi przede wszystkim forma z jaką K. Janicka rozstała się z naszym Klubem Radnych. Jego członkinią była przecież przez ponad pięć lat poprzedniej kadencji. Zamiast rozmowy - tekst w SoMe, zamiast słów podziękowania za lata współpracy sugestia, że dopiero teraz podejmuje decyzje w "zgodzie z prawdą".

Egoistyczny - w naszym przekonaniu - krok K. Janickiej, powoduje, że nie będziemy dysponować największym klubem radnych w Radzie Miasta. Nie wpłynie to oczywiście na jakość naszej pracy na rzecz miasta i jego mieszkańców.

Wierzymy, że dobro tych ostatnich ma na uwadze także radna Janicka. Życzymy jej więc wielu sukcesów w działalności w Radzie Miasta Chełm – zakończyli M. Sokół i M. Sikora.