34 już jest na Euro 2024! Nasi policjanci zabezpieczą mecze reprezentacji

Przygotowania do zabezpieczenia mistrzostw cały czas trwają. Funkcjonariusze Krajowego Punktu Informacyjnego ds. Imprez Sportowych w Wydziale Operacyjnym Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji współpracują ze swoim odpowiednikiem w niemieckiej Policji (NFIP Germany). Dotyczy to przede wszystkim wymiany informacji o wszelkich zagrożeniach, które mogą wystąpić podczas tego turnieju.

Polską delegację, która zabezpieczy mecze z udziałem naszych piłkarzy, tworzy 14 policjantów oraz dodatkowych 20 policjantów, czyli 18 funkcjonariuszy pionu prewencji oraz 2 funkcjonariuszy pionu kryminalnego). To łącznie 34 funkcjonariuszy.

Do Niemiec udali się policjanci znający język angielski i/lub niemiecki oraz posiadający doświadczenie i wiedzę w zakresie problematyki bezpieczeństwa imprez sportowych z udziałem piłkarskiej reprezentacji Polski.

Jeśli chodzi o działanie naszych policjantów podczas Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA 2024, to głównym zadaniem dowódcy oraz oficerów łącznikowych jest współdziałanie z niemiecką Policją. Najważniejsza kwestia to stała wymiana informacji dotyczących sposobu przemieszczania się polskich kibiców na mecze. Dotyczą one m.in. liczby i rodzajów środków transportu, przewidywanych zachowań oraz ewentualnych zagrożeń mogących wystąpić z ich strony.

Natomiast policjanci-spottersi zajmą się monitorowaniem zachowania kibiców reprezentacji Polski na terenie Niemiec. Wspólnie z lokalnymi policjantami zadbają o okolice stadionów oraz innych miejsc, gdzie będą się gromadzili kibice.

W fazie grupowej turnieju polscy piłkarze rozegrają trzy mecze: 16 czerwca br. o godz. 15 z Holandią w Hamburgu, 21 czerwca br. o godz. 18 z Austrią w Berlinie, 25 czerwca br. o godz. 18 z Francją w Dortmundzie.

Z informacji otrzymanych z PZPN oraz od strony niemieckiej wynika, że podczas fazy grupowej turnieju wszystkie bilety przeznaczone dla polskich kibiców zostały już wyprzedane.

Szczególnie dużym zainteresowaniem cieszy się mecz Polska-Austria, który odbędzie się 21 czerwca br. na Stadionie Olimpijskim w Berlinie. Tego dnia do stolicy Niemiec może przybyć nawet kilkadziesiąt tysięcy kibiców z Polski.