Aleksandra Mirosław sportowcem 2024 roku w 90. Plebiscycie Przeglądu Sportowego

Oczywiście, Mirosław jako jedyna podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu wywalczyła dla Polski złoty medal. Najlepsza okazała się we wspinaczce sportowej na czas. Już podczas eliminacji po raz kolejny pobiła rekord świata, a przy okazji decydującej rozgrywki nie zawiodła i jak na główną faworytkę do tytułu przystało wywalczyła złoto w wielkim stylu.

– Dziękuję za każdy oddany głos. Bal Mistrzów Sportu to dla mnie celebracja, ale i zamknięcie igrzysk olimpijskich. To był najbardziej złożony projekt, którego byłam częścią, a nie osiągnęłam tego sama. Za mną stoi cały team, nie tylko trener, ale wiele innych osób, których spotkałam na swojej drodze i którzy przyczynili się do zdobycia tego złotego medalu. Budowanie tego teamu nie byłoby możliwe bez sponsorów – powiedziała na antenie Polsatu Aleksandra Mirosław.

Ponad 50 tysięcy kuponów, a jeszcze więcej głosów oddanych za pośrednictwem internetu. To był wyjątkowy plebiscyt, również dla zawodników i kibiców z województwa lubelskiego. W końcu tym razem mogliśmy oddawać głosy aż na reprezentantów czterech klubów z naszego regionu. Oprócz Aleksandry Mirosław (KW Kotłownia Lublin), Bartosza Zmarzlika (Orlen Oil Motor Lublin), Julii Szeremety (Paco Lublin) w tym gronie znalazł się również Wilfredo Leon, który w lecie zasilił szeregi Bogdanki LUK Lublin.

Cała czwórka znalazła się zresztą w czołowej dziesiątce. Szeremeta zdobyła dla Polski srebrny medal na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Dla naszego boksu był to pierwszy krążek od... 32 lat. „Julka” uplasowała się na siódmej pozycji. Dwa „oczka” wyżej znalazł się Bartosz Zmarzlik. Nie tylko poprowadził lubelskie „Koziołki” do kolejnego tytułu Drużynowych Mistrzostw Polski, ale sam po raz piąty wygrał cykl Grand Prix.

– Jestem w szoku, nie spodziewałem się, że będę tak wysoko – przyznał na antenie Polsatu Wilfredo Leon, który zajął miejsce na najniższym stopniu podium.

NAJLEPSZA DZIESIĄTKA 90. PLEBISCYTU PRZEGLĄDU SPORTOWEGO

1. Aleksandra Mirosław (wspinaczka sportowa), 2. Natalia Bukowiecka (lekkoatletyka), 3. Wilfredo Leon (siatkówka), 4. Iga Świątek (tenis ziemny), 5. Bartosz Zmarzlik (żużel), 6. Daria Pikulik (kolarstwo), 7. Julia Szeremeta (boks), 8. Robert Lewandowski (piłka nożna), 9. Klaudia Zwolińska (kajakarstwo górskie), 10. Ksawery Masiuk (pływanie).