AZS UMCS Lublin znowu najlepszy podczas Głównych Mistrzostw Polski w pływaniu

AZS UMCS o tytuł najlepszego klubu w Polsce musiał walczyć do samego końca. Ostatecznie w kategorii seniorów wyprzedził AZS AWF Katowice o 48 punktów. Ciut większą przewagę wypracował sobie w kategorii młodzieżowców – dokładnie 199 „oczek”.

W klasyfikacjach medalowych lublinianie uplasowali się na: ósmym (seniorzy) i drugim miejscu (młodzieżowcy). W tej drugiej uzbierali najwięcej, bo 14 krążków, ale częściej na najwyższym stopniu podium stawali pływacy z Katowic, którzy triumfowali w obu klasyfikacjach.

Dwa pierwsze dni rywalizacji na Aqua Lublin przyniosły gospodarzom sześć medali. W czwartek dwa kolejne. Wieczorem nie zawiodła Laura Bernat. Zawodniczka AZS UMCS świetnie spisała się na swoim koronnym dystansie 200 metrów stylem grzbietowym. 17-latka wywalczyła złoty medal, a przy okazji wypełniła minimum na mistrzostwa Europy, które zostaną rozegrane w Rzymie.

Podczas eliminacji Bernat była druga z czasem 2:16,95. Z Weroniką Górecką przegrała o ponad sekundę. Przy okazji decydującej rozgrywki obie panie zamieniły się miejscami. Tym razem to zawodniczka z Lublina była najlepsza i to zdecydowanie. Mogła się pochwalić rezultatem 2:11,48. A ten oznaczał nie tylko miejsce na najwyższym stopniu podium, ale i minimum na ME. Górecka była słabsza o ponad dwie sekundy. W finale tej konkurencji wystąpiła również Martyna Piesko z AZS UMCS i zakończyła zmagania na szóstej pozycji (2:18,30). Z kolei Adela Piskorska zdecydowanie wygrała finał B (2:19,89).

– Cieszę się, choć to nie jest moja główna impreza docelowa w tym roku –mówi Laura Bernat. – Skupiam się na mistrzostwach świata w kategorii juniorek i seniorek. Poza tym marzę o pobiciu rekordu Polski i cały czas się do tego przygotowuję. Staram się jednak koncentrować na pływaniu, jak najmniej stresować, mam nadzieję że to przełoży się na dobre wyniki – dodaje pływaczka AZS UMCS

W piątek nic nie udało się dołożyć do dorobku medalowego, ale za to w sobotę lublinianie stawali na podium cztery razy. Na 100 metrów grzbietem srebro wywalczyli: Adela Piskorska (1:02,39) oraz Kacper Stokowski (54,48). Ta pierwsza wcześniej okazała się najlepsza na dwukrotnie krótszym dystansie.

Dwa ostatnie krążki były dziełem sztafet 4x100 m stylem zmiennym. Panie zgarnęły srebro z czasem 4:12.40, a wystąpiły w składzie: Piskorska, Wiktoria Samuła, Natalia Lewandowska oraz Martyna Piesko. Panowie, czyli: Stokowski, Rafał Kusto, Bartosz Piszczorowicz i Błażej Paszkowski wywalczyli brąz z rezultatem 3:42,20.

W sumie na zawodach w Lublinie pojawiło się ponad 500 zawodników, którzy reprezentowali 100 klubów. Padły dwa rekordy Polski (Dominika Sztandera na 100 m stylem klasycznym i Barbara Mazurkiewicz na 50 m także stylem klasycznym). Najlepiej punktowane wyniki osiągnęli: Aleksandra Polańska (UKS GOS Raszyn, na 200 m stylem dowolnym) oraz Ksawery Masiak (UKS G-8 Bielany Warszawa na 100 m grzbietem).

– Patrząc na pięć dni rywalizacji warto zauważyć dobre wyniki, wielu pływaków walczyło o uzyskanie minimów i widać było ich olbrzymie zaangażowanie. Mistrzostwa są bardzo udane, padły dwa rekordy Polski, wiele życiówek i zdobyto minima na seniorskie i młodzieżowe imprezy poza granicami naszego kraju. Uważam, że teraz musimy dołożyć wszelkich starań, żeby jak najlepiej przepracować okres dwóch tygodni do mistrzostw świata oraz późniejszych mistrzostw świata juniorów, a także mistrzostw Europy. Liczymy, że w tej ostatniej imprezie wystąpi wielu naszych zawodników, którzy dobrymi startami potwierdzą, że jesteśmy w europejskiej czołówce. Jeżeli chodzi o organizację mistrzostw Polski to bardzo dziękujemy władzom Lublina, bo dzięki znakomitej współpracy mamy za sobą udane zawody – ocenia Mariusz Siembida, członek zarządu Polskiego Związku Pływackiego.

PUNKTACJA DRUŻYNOWA SENIORÓW

1. KU AZS UMCS Lublin – 1711 punktów, 2. AZS AWF Katowice – 1663, 3. UKS G-8 Bielany Warszawa – 1231, 4. UKS 190 Łódź – 803, 5. UKP Unia Oświęcim – 752, 6. MKS Juvenia Wrocław – 672, 7. AZS AWF Warszawa – 659, 8. WKS Śląsk – 597, 9. MKP Szczecin – 504, 10. IUKS ,Muszelka' Warszawa – 414… 32. Fala Kraśnik – 87, 47. UKS 51 Lublin – 15, 50. Wisła Puławy – 11,

PUNKTACJA DRUZYNOWA MŁODZIEŻOWCÓW

1. KU AZS UMCS Lublin – 1294 punktów, 2. AZS AWF Katowice – 1095, 3. UKS G-8 Bielany Warszawa – 617, 4. AZS AWF Warszawa – 582, 5. UKS 190 Łódź – 406, 6. UKP Unia Oświęcim – 346, 7. KS AZS AGH Kraków – 328, 8. WKS Śląsk – 288, 9. KU AZS Uniwersytetu Warszawskiego – 286, 10. MKS Juvenia Wrocław – 268.