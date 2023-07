Bartosz Kitliński znowu ze złotym medalem, ostatni dzień 77. PZLA Mistrzostw Polski U20 najbardziej udany

Bohaterem gospodarzy ponownie był Kitliński. W środę ambasador mistrzostw wygrał zmagania w biegu na 800 metrów. Dzień później powtórzył swój wyczyn, ale na 1500 m.

Na długo przed końcem wyścigu w grze o tytuł byli tylko dwaj zawodnicy: Kitliński i Kamil Herzyk. Ten drugi był na czele, ale kiedy do mety pozostawało ciut ponad 200 metrów, to zawodnik gospodarzy przesunął się do przodu. Wrzucił „wyższy bieg” i ponownie bez problemów wbiegł na metę jako pierwszy, z rekordem życiowym – 3:43.59.

Trzeciego i ostatniego dnia zawodów na stadionie przy al. Piłsudskiego powodów do zadowolenia było więcej. Marcin Sobiesiak, także z AZS UMCS zajął drugą lokatę w konkursie rzutu młotem (67,98 m), a z bardzo dobrej strony, w biegu na 100 m przez płotki pokazały się: Liwia Włoszczyk i Zuzanna Gozdera z Wisły Puławy. Obie stoczyły bój o brąz. Zwycięsko wyszła z niego pierwsza z zawodniczek, która osiągnęła rezultat 13,84. Drugiej na pocieszenie pozostaje nowa „życiówka” – 13,89.

Klasyfikację medalową wygrał AML Słupsk z dorobkiem ośmiu krążków. AZS UMCS był trzeci, a młodzi lublinianie stawali na podium czterokrotnie: dwa razy na pierwszym stopniu i dwukrotnie na drugim. Klasyfikację punktową wygrał AZS KU Politechniki Opolskiej z dorobkiem 139 „oczek”. AZS UMCS w tym przypadku był piąty. 25 miejsce przypadło Wiśle.