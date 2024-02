Dywany Łuszczów wygrały V Mistrzostwa Lubelszczyzny Oldbojów 35+ w futsalu [zdjęcia]

Do rywalizacji przystąpiło osiem zespołów podzielonych na dwie grupy. W grupie A walczyły Dywany Łuszczów, Vintage Crew Lublin, FC Old Stars Lublin i KS Niedrzwica. Do grupy B trafiły OIOM Lublin, CB Oldboys Team Świdnik, JP Team Lublin oraz Oldboje Polesia. Na tym etapie drużyny grały systemem każdy z każdym.

W drugiej rundzie zespoły z poszczególnych miejsc w swoich grupach grały już o końcowe lokaty. Dwie pierwsze zmierzyły się na krzyż w półfinałach, z trzecich miejsc o pozycję numer pięć, a z czwartych - o numer siedem. Na koniec zagrano jeszcze mecz o brąz i finał. Mistrzem zostały Dywany Łuszczów po zwycięstwie 1:0 nad CB Oldboys Team Świdnik. Trzecie miejsce ajęli Oldboje Polesia, którzy pokonali 2:0 FC Old Stars Lublin.

Mistrzostwa honorowym patronatem objęli: Burmistrz Świdnika Waldemar Jakson oraz Prezes Lubelskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Bartnik. Organizatorem wydarzenia było stowarzyszenie Manufaktura Futbolu w Świdniku.

Wyniki V Mistrzostw Lubelszczyzny Oldbojów 35+:

runda:

Grupa A: Dywany Łuszczów - KS Niedrzwica 8:0 (Sebastian Witkowski 4, Kamil Cieśla 3, Michał Kozak) * Vintage Crew Lublin - FC Old Stars Lublin 1:4 (Norbert Piotrowski - Łukasz Woźniak 2, Michał Chyliński, Daniel Kołpa) * Niedrzwica - Old Stars 1:3 (Daniel Kulikowski - Łukasz Woźniak, Daniel Kołpa, Michał Chyliński) * Dywany - Vintage Crew 0:1 (Andrzej Różycki) * Vintage Crew - Niedrzwica 8:2 (Norbert Piotrowski 4, Marcin Niedźwiadek, Patryk Grzegorczyk 2, samobójcza - Marek Kępowicz, Jakub Kozyra) * Old Stars - Dywany 2:4 (Artur Mrozik 2 - Kamil Cieśla 3, Sebastian Witkowski).

Grupa B: OIOM Lublin – Oldboje Polesia 0:2 (Dariusz Czuryszkiewicz, Łukasz Sawicki) * CB Oldboys Team Świdnik - JP Team Lublin 0:0 * Oldboje - JP Team 4:0 (Łukasz Chowaś, Łukasz Czuj, Łukasz Sawicki, Paweł Golczuk) * OIOM - Świdnik 0:3 (Krzysztof Wójcik 2, Konrad Jóźwik) * Świdnik - Oldboje 1:1 (Krzysztof Wójcik - Łukasz Sawicki) * JP Team - OIOM 2:1 (Rafał Bulski, Krzysztof Chilimoniuk - Redouame Hadj Kouider).

runda:

O 7. miejsce: KS Niedrzwica - OIOM Lublin 1:3 (Jakub Kozyra - Michał Jania, Roman Zdybel, Mateusz Bartoszek) * o 5. miejsce: Vintage Crew Lublin - JP Team Lublin 1:1, rzuty karne 2:0 (Patryk Grzegorczyk - Krzysztof Chilimoniuk).

Półfinały: FC Old Stars Lublin - CB Oldboys Team Świdnik 1:2 (Łukasz Woźniak - Marek Gawda, Paweł Fijałkowski) * Dywany Łuszczów - Oldboje Polesia 3:0 (Sebastian Witkowski, Kamil Cieśla 2).

O 3. miejsce: FC Old Stars Lublin - Oldboje Polesia 0:2 (Łukasz Sawicki, samobójcza).

Finał: CB Oldboys Team Świdnik - Dywany Łuszczów 0:1 (Kamil Cieśla).

Dywany Łuszczów: Mariusz Major, Michał Kozak, Sebastian Witkowski, Kamil Cieśla, Jakub Bomba, Marcin Bijas, Jacek Kochalski. Kierownik drużyny: Sebastian Witkowski.

CB Oldboys Team Świdnik: Paweł Jakubas, Krzysztof Wójcik, Konrad Jóźwik, Łukasz Huszaluk, Marek Gawda, Michał Harasymow, Tomasz Kulisz, Andriy Shtohryn, Paweł Fijałkowski. Kierownik drużyny: Michał Harasymow.

Oldboje Polesia: Michał Mazur, Paweł Karwacki, Szymon Jastrzębski, Paweł Golczuk, Dariusz Czuryszkiewicz, Łukasz Sawicki, Łukasz Czuj, Łukasz Chuwaś. Kierownik drużyny: Łukasz Czuj.

FC Old Stars Lublin: Jacek Waluda, Michał Chyliński, Łukasz Woźniak, Paweł Gołąb, Zbigniew Próchno, Artur Mrozik, Daniel Kołpa, Piotr Gęca. Kierownik drużyny: Piotr Gęca.

WYRÓŻNIENIA INDYWIDUALNE

Najstarszy zawodnik: Jerzy Puczkowski (JP Team Lublin) * najlepszy strzelec: Kamil Cieśla (Dywany Łuszczów) - 9 goli * najlepszy bramkarz: Jerzy Puczkowski (JP Team Lublin) * najlepszy zawodnik: Krzysztof Wójcik (CB Oldboys Team Świdnik).