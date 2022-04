Edach Budowlani ciągle walczą o walkowera za mecz z Ogniwem Sopot

Komisja Odwoławcza Polskiego Związku Rugby postanowiła uchylić orzeczenie Komisji Gier i Dyscypliny w sprawie wyjazdowego meczu Edach Budowlanych z Ogniwem.

Spotkanie zostało rozegrane 23 października 2021 i zakończyło się wygraną mistrza Polski 56:19. Lubelski klub złożył odwołanie z powodu nieprzepisowej liczby zawodników zagranicznych wpisanych do meczowego protokołu. Regulamin został naruszony, kiedy gospodarze wystawili do gry Władysława Grabowskiego. Komisja Gier i Dyscypliny w orzeczeniu z 28 styczni anulowała wynik z boiska przyznając walkowera lublinianom. Po korekcie w tabeli Ogniwo straciło fotel lidera na korzyść ekipy z Lublina.

Natomiast 8 lutego Ogniwo odwołało się od werdyktu do Komisji Odwoławczej, która uznała je za zasadne i przywróciła wynik z boiska.

– Nie zostawimy tak tej sprawy, na pewno będziemy się odwoływać. Według naszej wiedzy Komisja Odwoławcza popełniła błędy. Rozumiemy to, każdy może się pomylić. Jest faktem niezaprzeczalnym, że w jesiennym meczu w Sopocie wystąpił Władysław Grabowski, który nie powinien zagrać. Ponadto, w wątpliwość, w oparciu o wytyczne regulaminowe, można poddać sam fakt odwołania się Ogniwa od werdyktu KGiD – tłumaczy Jacek Zalejarz, prezes Edach Budowlanych. Włodarz lubelskiego klubu dodaje: – stoję na stanowisku, że zawsze można z każdym dojść do porozumienia. Zobaczymy, jak ta sprawa ostatecznie zostanie rozwiązana.

Lubelski klub czeka także na kolejny werdykt Komisji Gier i Dyscypliny, tym razem w sprawie sobotniego meczu w Warszawie z Up Fitness Skrą. Godzinę przed spotkaniem na boisku zalegał śnieg, sędzia podjął decyzję o przełożeniu rozpoczęcia z 14. na 15. O 15. boisko nadal nie nadawało się do gry z powodu zalegania na jego części śniegu i niewidocznych linii. Wobec opieszałości gospodarzy sędzia odgwizdał zakończenie meczu i zaistniałą sytuację opisał w protokole. – W tej sprawie decyzja KGiD nie powinna budzić żadnych wątpliwości i werdykt powinien być na naszą korzyść – dodaje prezes.

Amazonki gospodyniami turnieju MP

Na boisku przy ul. Krasińskiego rozegrany zostanie V Turniej Mistrzostw Polski Kobiet Rugby 7. Dla lubelskiego klubu będzie to wydarzenie historyczne, do tej pory bowiem w Lublinie nie było zawodów seniorek w kobiecym rugby. Po raz drugi w tym gronie rywalizować będą gospodynie Amazonki Budowlani, które do tej pory brały udział głównie w rywalizacji juniorek. Do Koziego Grodu zawitają najlepsze zespoły kobiecego rugby w Polsce: Biało Zielone Ladies Gdańsk, Black Roses Posnania Poznań, Legia Warszawa, AZS AWF Warszawa, Diablice Ruda Śląska, Venol Atomówki Łódź, Budowlani Commercecon Łódź i Alfa Bydgoszcz.