Edach Budowlani prowadzili z Arką 19:0, ale przegrali. Zadecydowały własne błędy

Spotkanie było bardzo zacięte i trzymało licznie zgromadzoną publiczność w dużym napięciu. Pierwsze punkty w tym sezonie dla Budowlanych zdobył Kuziwakwashe Kazembe dobrze wykonując kopnięcie z rzutu karnego. Kolejne 6 pkt również zostało zdobyte w ten sposób przez tego samego zawodnika.

W kolejnych minutach gra już zdecydowanie mocniej się otworzyła, na czym korzystali gospodarze. Prowadzili już nawet 19:0, ale kolejne 15 pkt zdobyli gdynianie.

Ten wynik sprawił, że Edach Budowlani mogli obawiać się drugiej połowy. I niestety okazało się, że Arka zaczęła grać zdecydowanie lepiej. Szybko objęła prowadzenie, a później kontrolowała boiskowe wydarzenia zwyciężając 35:26.

– Wróciły demony przeszłości. W Arce grają zawodnicy doświadczeni, a my popełniliśmy sporo prostych błędów. Prowadziliśmy 19:0, a kiedy Arka zaczęła odrabiać straty, to w naszych poczynaniach pojawiła się panika. To dziwne, bo przecież mamy doświadczonych zawodników, którzy powinni wiedzieć, że zostało jeszcze dużo czasu do zakończenia meczu. Musimy zapomnieć o tym meczu i przygotować się do kolejnych spotkań – powiedział Andrzej Kozak, opiekun Edach Budowlani.

– Gratuluję rywalom zwycięstwa. Arka postawiła mocne warunki. Po pierwszej połowie nie zapowiadało się na naszą przegraną. W drugiej części meczu jednak popełniliśmy błędy, a Arka przez większość czasu była na naszej połowie. Nie potrafiliśmy wyjść z niej i możemy już tylko czekać na mecz rewanżowy – dodał Grzegorz Szczepański, kapitan Edach Budowlanych.

Edach Budowlani Lublin - Life Style Catering Rugby Club Arka Gdynia 26:35 (19:14)

Punkty Budowlani: Kuziwakwashe Kazembe 16 (2pd, 4K), Oleksii Novikov 5 (P), Panashe Dube 5 (P).

Punkty Arka: Eujaan Botha 15 (P, 5pd), Zvikomborero Chirume 5 (P), Jakub Kuzimski 5 (P), Kewin Bracik 5 (P), Szymon Sirocki 5 (P).

Budowlani: Kelberashvili, Rudziński, Novikov (67. Mazur), Król (72. B. Tomaszewski), S. Próchniak, Skałecki, D. Tomaszewski, Musur, Bobruk, Kazembe, Sithole (41. Psuj), Węzka, Szczepański, Dube, Kasprzak.

Arka: Litwińczuk (52. Mamugashvili), Bojke (60. Mohyła), Sipapate (76. Derwis), Krużycki, Chirume, J. Kuzimski (66. Zdunek), Bracik, Vidima, Szyc, Banaszek, Turzyński, Karasevych, Botha, Steindl (61. Lipski), Sirocki.

Żółte kartki: Bobruk, Skałecki (Edach Budowlani).

Sędziowali: Jasiński jako główny oraz Filar i Babich.

Pozostałe wyniki: MKS Ogniwo Sopot – Rugby Białystok 63:0 * Awenta Pogoń Siedlce – KS WizjaMed Budowlani Łódź 63:12. Mecz RzKS Juvenia Kraków – Drew Pal 2 RC Lechia Gdańsk zakończył się po zamknięciu wydania naszej gazety.