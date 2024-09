Edach Budowlani w niedzielę zagrają w Lublinie z mistrzem Polski

Lublinianie przystąpią do rywalizacji z obrońcą mistrzowskiej korony z dobrych nastrojach. Przed tygodniem podopieczni Andrzeja Kozaka zainkasowali po raz pierwszy w sezonie punkt bonusowy. Edach Budowlani gościli w Białymstoku, gdzie mierzyli się z beniaminkiem ekstraligi Budmex Rugby.

Grzegorz Szczepański i spółka zwyciężyli 34:19 zdobywając sześć przyłożeń, z których dwa podwyższyli. Zdobyczą punktową podzielili się Michał Musur (10 pkt), Michał Węzka (5), Jakub Bobruk (5), Stanisław Kasprzak (5), Wojciech Król (5) i Kuziwakwashe Kazembe (4). Była to trzecia wygrana lubelskiego zespołu w rozgrywkach. Po przegranej na inaugurację z Life Style Catering RC Arka Gdynia 26:35 wygrał w Gdańsku z Drew Pal 2 RC Lechią 30:18, a następnie u siebie pokonał Budowlanych Wizjamed Łódź 33:22. Po czterech kolejkach ma na koncie 13 punktów i zajmuje czwarte miejsce w tabeli.

– Początek meczu w Białymstoku toczył się pod nasze dyktando. Niestety, nie wykorzystywaliśmy stworzonych okazji, w pewnym momencie oddaliśmy piłki rywalowi. Beniaminek potrafi grać w rugby, co pokazał w tym meczu. Kontrolowaliśmy spotkanie, ale pod względem jakości nie było najlepiej. Wywalczyliśmy pierwszego bonusa, to jest dla nas bardzo ważne. Jest nas mało, ciężko trenujemy i każdy sukces jest bardzo budujący - mówi szkoleniowiec Edach Budowlanych Andrzej Kozak.

Niedzielny przeciwnik lublinian to lider po czterech kolejkach i obrońca mistrzostwa. ORLEN Orkanem Sochaczew rozegrał dotychczas trzy mecze, wszystkie przed własną publicznością i wszystkie wygrał. Pokonał Ogniwo Sopot 34:17, Awenta Pogoń Siedlce 19:16 i RzKS Juvenię Kraków 24:0, na koncie zgromadził 14 punktów. – Faworytem jest Orkan, który przed sezonem dokonał wzmocnień. My raczej się osłabiliśmy. Wszystko zweryfikuje boisko. Na murawę zawsze wychodzimy po to aby wygrać. Tak też będzie i tym razem – zapowiada lubelski szkoleniowiec.

Na boisku zobaczymy dwóch najlepiej punktujących zawodników obu drużyn. Liderem klasyfikacji jest lublinianin Kuziwakwashe Kazembe, zdobywca 44 punktów, wiceliderem Pieter Steenkamp z Orkana. Rugbysta mistrza Polski ma na koncie o dwa „oczka” mniej. Kibice w Lublinie doskonale pamiętają wiosenną wizytę gości na obiekcie przy ul. Magnoliowej.

– Prowadziliśmy 19:0, a mimo to, przegraliśmy. Źle zagraliśmy końcówkę meczu i zeszliśmy z boiska pokonani. Miejmy nadzieję, że niedzielne spotkanie z Orkanem będzie już inne niż wiosenne – mówi Kozak.

Program 5. kolejki: sobota, 21 września: Drew Pal 2 RC Lechia Gdańsk – KS WizjaMed Budowlani Łódź * Life style Catering RC Arka Gdynia – Budmex Rugby Białystok * niedziela, 22 września: Edach Budowlani Lublin – ORLEN Orkan Sochaczew (godzina 14) * RzKS Juvenia Kraków – Ogniwo Sopot.