Edach Budowlani zagrają w sobotę z Awenta Pogonią Siedlce, czyli pierwsze jajeczko w nowym miejscu

Lublinianie przystąpią do rywalizacji po ostatniej wyprawie do Krakowa. Podopieczni trenera Andrzeja Kozaka nie mieli łatwo i musieli się solidnie napracować aby odnieść sukces.

Edach Budowlani pokonali sklasyfikowaną niżej Juvenię wygrywając 18:17. Po pierwszej połowie prowadzili 15:10. Gościom nie udało się zdobyć czterech przyłożeń, dających punkt bonusowy. Zespół wykonał jedynie dwa przyłożenia: Piotr Psuj i Grzegorz Szczepański. Na listę strzelców wpisał się także, za sprawą karnych i podwyższeń, Nkululeko Ndlovu (8 punktów). Konto lublinian powiększyło się zatem zamiast o pięć, o cztery punkty. W minionej serii nie próżnowali za to rywale Edach Budowlanych. Lider Budo 2011 Aleksandrów Łódzki pokonał na wyjeździe Arkę Gdynia (28:10). Z kolei drugie w klasyfikacji Ogniwo Sopot rozgromiło na wyjeździe Posnanię Poznań aż 108:0. Obie ekipy zgodnie dopisały do dorobku po pięć „oczek”.

Edach Budowlani zapowiadają w tym sezonie walkę o medale. - Interesuje nas występ w wielkim finale. Dlatego nie możemy pozwolić s obie na straty punktów. Nie jesteśmy zadowoleni z występu w Aleksandrowie Łódzki, gdzie przegraliśmy z Budo 2011. Mocno zmniejszyliśmy sobie możliwość awansu na pierwsze lub drugie miejsce – mówi lubelski szkoleniowiec.

Do prowadzącej drużyny z Aleksandrowa lublinianie tracą siedem punktów, do drugiego Ogniwa – cztery. Nad goniącym Edach Budowlanych Orkanem Sochaczew mają pięć „oczek” przewagi. Z jednej strony lubelska piętnastka musi patrzeć w przód i gonić uciekający duet, z drugiej oglądać się za plecy, gdzie czai się aktualny wciąż mistrz Polski z Sochaczewa. W sobotniej kolejce wicemistrz kraju Ogniwo pauzuje, z powodu wycofania się z rozgrywek drużyny Up Fitness Skra Warszawa. Taką decyzję podjęła Komisji Gier i Dyscypliny Polskiego Związku Rugby. Tym samym zespół z Sopotu otrzyma walkowera 25:0 i pięć punktów do dorobku.

Awenta Pogoń Siedlce nie jest wygodnym rywalem. Na inaugurację rundy rewanżowej sprawiła niespodziankę pokonując u siebie właśnie Ogniwo 21:20. W międzyczasie otrzymała walkowera ze mecz ze Skrą. W ostatniej kolejce nie dała rady Lechii Gdańsk przegrywając u siebie 17:30. Dla lublinian liczy się tylko zwycięstwo. Mecz w Wielką Sobotę dla rugbistów, grających piłką w kształcie jaja, to już tradycja. Kibice liczą, że po zwycięstwie, wielkanocne jajeczko będzie smakować wybornie.

Pozostałe mecze 13. kolejki: Budo 2011 Aleksandrów Łódzki – Juvenia Kraków * Arka Gdynia – Posnania Poznań * Lechia Gdańsk – Orkan Sochaczew * pauzuje Ogniwo Sopot.