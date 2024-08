Eliminacje Ligi Mistrzów w Lublinie: Dynamo Kijów straciło zwycięstwo w doliczonym czasie gry. Rangers FC grali do końca

Od pierwszego gwizdka lepsze wrażenie sprawiała drużyna z Ukrainy, która była też groźniejsza. W 18 minucie wydawało się, że Vladyslav Vanat otworzył wynik, ale tylko przez chwilę, bo gol nie został uznany, z powodu spalonego.

Błyskawicznie odpowiedzieli też goście, a konkretnie Ross McCausland, który zza pola karnego przymierzył w słupek. W 38 minucie Dynamo dopięło swego. Po stracie Ridvana Yilmaza dobrą centrę w szesnastkę posłał Vanat, a akcję celnym strzałem do siatki wykończył Andriy Yarmolenko.

W drugiej połowie ekipa ze Szkocji nie miała już do stracenia i musiała zaatakować. Szybko do wyrównania powinien doprowadzić Cyril Dessers, ale jego główkę świetnie obronił golkiper Dynama. Później swoją szansę miał Tom Lawrence, także po strzale głową jednak ponownie przeszkodą nie do pokonania okazał się Georgyi Bushchan.

Kiedy wydawało się, że zespół z Ukrainy zabierze na rewanż jednego gola zaliczki Rangersi jednak doprowadzili do wyrównania. Po wrzutce rezerwowego Vaclava Cerny’ego Dessers zrehabilitował się za wcześniejsze pudło i tym razem z bliska trafił na 1:1. A to oznacza, że podopieczni Philippe’a Clementa w przyszłym tygodniu będą mieli sporą szansę, żeby zrobić kolejny krok w kierunku Ligi Mistrzów.

Mecz numer dwa w tej rywalizacji zostanie rozegrany w następny wtorek o godz. 20.45. Lepszy z tej pary o miejsce w Lidze Mistrzów zmierzy się w czwartej rundzie z RB Salzburg lub Twente Enschede.

Dynamo Kijów – Rangers FC 1:1 (1:0)

Bramki: Yarmolenko (38) – Dessers (90+4).

Dynamo: Bushchan – Karavaev, Popov, Mykhavko, Vivcharenko, Pikhalyonok (69 Buyalskiy), Brazhko, Shaparenko (69 Lonwijk), Yarmolenko (77 Voloshyn), Vanat, Kabaev (77 Bragaru).

Rangers: Butland – Tavernier, Souttar, Balogun, Yilmaz, Diomande (80 Dowell), Barron (71 Sterling), Wright (46 Jefte), Lawrence, McCausland (60 Cerny), Dessers.

Żółte kartki: Tavernier, Souttar, Dessers (Rangers).

Sędziował: Donatas Rumsas (Litwa).

Widzów: 8315.