I runda Pucharu Polski LZPN: Rewelacja zagra z Polesiem

W tej fazie występują zespoły z lubelskiej klasy okręgowej, A klasy, B klasy oraz drużyny, które nie występują w żadnych ligach. Tradycyjnie już los stworzył kilka bardzo emocjonujących par.

Hitem tej rundy wydaje się być konfrontacja LKS Wierzchowiska z Polesiem Kock. Wierzchowiska to drużyna, która w poprzednim sezonie zrobiła furorę w Pucharze Polski i dotarła, aż do półfinału tych rozgrywek. W nim jednak przegrała 0:4 z wyżej notowanym Opolaninem Opole Lubelskie. Patrząc na wynik, może wydawać się, że to był jednostronny mecz. Przez całą pierwszą połowę na boisku przeważali jednak piłkarze z Wierzchowisk, którzy jednak byli bardzo nieskuteczni.

Drużyna Pawła Pranagala miała lepiej nastawione celowniki w rozgrywkach A klasy, gdzie wygrała swoją grupę i awansowała do lubelskiej klasy okręgowej. Wierzchowiska na pewno nie będą faworytem rywalizacji z Polesiem. Drużyna z Kocka poprzedni sezon zakończyła na czwartej pozycji i prawie do samego końca pozostawała w grze o drugie miejsce dające prawo gry w barażach o awans do IV ligi.

Na trzecim miejscu ligę skończyła Tarasola Cisy Nałęczów. Teraz wydaje się być jednym z faworytów do wygrania rozgrywek. Na razie jednak w I rundzie Pucharu Polski czeka ją ciekawa konfrontacja z Traweną Trawniki, czyli rewelacją rundy wiosennej lubelskiej klasy okręgowej.

Interesująco zapowiada się również konfrontacja spadkowicza z „okręgówki” Czarnych 1947 Dęblin. Drużyna, która była przedostatnia w „okręgówce” zagra ze swoim rywalem z II grupy A klasy, Powiślakiem Końskowola. Z kolei A-klasowy GKS Niedźwiada, który do końca walczył o pozostanie w lidze rywalizować będzie z Orłami Kazimierz.

Pary I rundy: Unia Wilkołaz – GLKS Michów * Czarni Pliszczyn – LKS Kowalin * Piaskovia Piaski – Błękit Cyców * Huragan Siostrzytów – Wisła II Puławy * KS Uniszowice – KS Nasutów * GLKS Potok Wielki – Ruch Popkowice-Zadworze * Lewart II Lubartów – Stacja Nałęczów * Wodnik Uścimów – Tęcza Kraśnik * Żyrzyniak Żyrzyn – Stal Poniatowa * LKS Wierzchowiska – Polesie Kock * Kadet Lisów – Mazowsze Stężyca * Trawena Trawniki – Tarasola Cisy Nałęczów * Poraj Kraczewice – Centro-Chem Turka * Perła Rudnik – KS Cisowianka Drzewce * Sygnał Chodel – Tajfun Ostrów Lubelski * Wawel Wąwolnica – GLKS Głusk * LKS Stróża – GSKS Leokadiów * LKS Brzeźnica Książęca – KS Zakrzówek * Orlęta Nowodwór – KS Ciecierzyn * Sędziowie Piłkarscy Lublin – Ludwiniak Ludwin * LKS Kamionka – Tur Milejów * AF Głusk – Ruch Ryki * GLKS Polichna – Wisła Annopol * Amator Leopoldów-Rososz – Hetman Gołąb * Powiślak Końskowola – Czarni 1947 Dęblin * Zawisza Garbów – Płomień Trzydnik Duży * Roztoczanie Chrzanów – Stal II Kraśnik * Iskra Krzemień – Sokół Konopnica * ULKS Dzierzkowice – Garbarnia Kurów * Victoria Rybczewice – POM Iskra Piotrowice * GKS Niedźwiada – Orły Kazimierz * Laskovia Baranów – Unia Bełżyce.