II Charytatywny Turniej Oldbojów 35+ został rozegrany w Fajsławicach

Rywalizowało osiem zespołów w dwóch grupach. Zwyciężył Gardenmet Krasnystaw, który w finale pokonał 1:0 Solidarność PZL Świdnik.

Przy okazji turnieju zbierano środki finansowe na rzecz niedowidzącej 6-letniej Zuzi Marzec z gminy Fajsławice. Organizatorem zawodów był wójt Gminy Janusz Pędzisz i przewodniczący Rady Gminy Fajsławice Sławomir Michalak. Współorganizatorem Jacek Kosierb, prezes stowarzyszenia Manufaktura Futbolu ze Świdnika. Zawody honorowym patronatem objął Zbigniew Bartnik, prezes Lubelskiego Związku Piłki Nożnej. Patronat medialny sprawował Dziennik Wschodni.

Uzbierano około 20 tysięcy złotych. – Wszystkie mecze były zacięte i stały na dobrym poziomie. Rok temu turniej graliśmy na cztery drużyny. Teraz było ich osiem, ale wiem, że nie wszystkie drużyny mogły w tym terminie przyjechać do Fajsławic. Wspólnie z wójtem Januszem Pędziszem myślimy o kolejnej, trzeciej edycji – już na dwóch boiskach i na 12 ekip. Chętnych do niesienia pomocy potrzebującym jak widać wśród nas nie brakuje. To cieszy – podsumowuje Jacek Kosierb, prezes stowarzyszenia Manufaktura Futbolu ze Świdnika.

WYNIKI TURNIEJU:

Grupa A: Solidarność PZL Świdnik – Frassati Fajsławice 1:0 * KS Niedrzwica – Błękitni Suchodoły 1:0 * Frassati – Niedrzwica 2:1 * Błękitni – Solidarność 2:3 * Solidarność – Niedrzwica 3:0 * Błękitni – Frassati 2:4.

Klasyfikacja końcowa w grupie A: 1. Solidarność PZL Świdnik, 2. Frassati Fajsławice, 3. KS Niedrzwica, 4. Błękitni Suchodoły.

Grupa B: Świdniczanka Świdnik – MKS Ryki 0:1 * MKS Siedliska – Gardenmet Krasnystaw 0:2 * Ryki – Siedliska 1:0 * Krasnystaw – Świdniczanka 4:2 * Świdniczanka – Siedliska 1:0 * Krasnystaw – Ryki 1:0.

Klasyfikacja końcowa w grupie B: 1. Gardenmet Krasnystaw, 2. MKS Ryki, 3. Świdniczanka Świdnik, 4. MKS Siedliska.

Mecz o 7 miejsce: Błękitni Suchodoły – MKS Siedliska 2:1. Bramki: Grzegorz Kamiński, Krzysztof Leśniak – Artur Świeczak.

Mecz o 5 miejsce: KS Niedrzwica – Świdniczanka Świdnik 2:1. Bramki: Krzysztof Majewski (dwie) – Łukasz Skroban z rzutu karnego.

Mecz o 3 miejsce: Frassati Fajsławice – MKS Ryki 2:1. Bramki: Tomasz Madeja (dwie) – Grzegorz Wójcicki.

Frassati Fajsławice: Rafał Mazurek, Tomasz Madeja, Janusz Radko, Łukasz Sęczyk, Bartłomiej Sałaga, Daniel Krakiewicz, Artur Góraj, Kamil Gąsak, Mariusz Bogusz.

MKS Ryki: Jacek Sieraj, Rafał Mąkowski, Piotr Joński, Przemysław Paterek, Kamil Leonaczak, Paweł Kałaska, Robert Kuchnio, Grzegorz Wójcicki, Tomasz Bilicz.

Finał: Solidarność PZL Świdnik – Gardenmet Krasnystaw 0:1. Bramka: Jacek Kwiatkowski.

Solidarność PZL Świdnik: Marcin Błaszczak, Marcin Bijas, Piotr Chlebuś, Kamil Cieśla, Jacek Kochalski, Jarosław Kowalik, Sebastian Witkowski, Ludwik Kawalec, Jarosław Komarzeniec.

Gardenmet Krasnystaw: Dariusz Ogiński, Mirosław Czuluk, Piotr Chomiarczuk, Adam Szeniak, Jacek Kwiatowski, Radosław Jurowski, Mariusz Korszun, Kamik Hukiewicz, Sławomir Hałas.

Najlepszy strzelec: Kamil Cieśla (Solidarność PZL Świdnik) – 5 goli * najlepszy bramkarz: Dariusz Ogiński (Gardenmet Krasnystaw) * najstarszy zawodnik: 60-letni Czesław Rak (KS Niedrzwica).