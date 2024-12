Policjantka potrzebuje naszego wsparcia

Komisarz Monika Dudek pełni służbę w Wydziale dw. z Przestępczością Gospodarczą KWP w Kielcach. 16 kwietnia b.r. bardzo źle się poczuła, straciła czucie od tułowia w dół. Natychmiast trafiła do szpitala. Po przeprowadzeniu badań okazało się, że w ciele Moniki pękł naczyniak tętniczo-żylny rdzenia kręgowego i doszło do krwotoku śródrdzeniowego! Lekarz od razu podjął decyzję o operacji.

Na szczęście zabieg się udał, ale to nie był koniec walki. Ze względu na niewydolność oddechową i utrzymujące się zaburzenia połykania, Monika została przeniesiona na Oddział Intensywnej Terapii! Tam lekarze wykonali zabieg tracheostomii i stan policjantki się ustabilizował. Niestety, skutki krwiaka są widoczne do dziś.

Monika nie czuje nóg, nie może chodzić, utrzymać w rękach przedmiotów czy samodzielnie zjeść posiłku. Obecnie przebywa na rehabilitacji w szpitalu i wytrwale walczy o powrót do sprawności.

Aby móc wrócić do pełni sprawności, Monika potrzebuje dalszych rehabilitacji. Jedyna szansa na powrót do sił, to kosztowna rehabilitacja w prywatnym ośrodku. Miesięczny koszt pobytu w ośrodku to około 25 tys. złotych.

Rodzina Moniki oraz jej przełożeni i koledzy z pracy apelują o pomoc i wsparcie. Na stronie organizatora zbiórki Fundacja Siepomaga można wspomóc Monikę w walce o zdrowie. ( https://www.siepomaga.pl/monika-dudek)