Julia Szeremeta o krok od życiowego sukcesu

Turniej Igrzysk Europejskich w kategorii 57 kg rozpoczął się już w sobotę. Szeremeta miała jednak dużo szczęścia w losowaniu i w pierwszej rundzie otrzymała wolny los. W efekcie zmagania w Nowym Targu, gdzie odbywa się turniej rozpoczęła swój udział od 1/8 finału. Watrto pamiętać, że do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu kwalifikację otrzymają cztery najlepsze zawodniczki Igrzysk Europejskich. Do tej pory jedyną bokserką z województwa lubelskiego, która wystąpiła w imprezie tak wysokiej rangi była Karolina Michalczuk. Reprezentująca wówczas barwy Paco Lublin pięściarka w Londynie zakończyła swoją przygodę z tą imprezą już po pierwszej walce.

Szeremeta we wtorek zmierzyła się Vilmą Siri Mar Viitanen. 21-letnia Finka to aktualna mistrzyni swojego kraju – w finale w 76 sek. pokonała Dohę Asaad Alkhatib. Szeremeta wyszła jednak do ringu bez najmniejszych kompleksów i okazała się lepsza od skandynawskiej pięściarki, choć decyzja sędziów nie była jednogłośna. W kolejnej rundzie Polka zmierzy się ze Svetlaną Kameno Stanevą (Bułgaria). Jeżeli wygra również ten pojedynek, to uzyska przepustkę do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu.

Są tuż za podium

Polacy awansowali na czwarte miejsce w klasyfikacji medalowej Igrzysk Europejskich. Nasi reprezentanci Mają już w sumie 30 medali: 10 złotych, 11 srebrnych oraz 9 brązowych). Na czoło klasyfikacji wysunęła się reprezentacja Włoch – 58 medali (18 złotych, 17 srebrnych, 23 brązowe). Drugie miejsce zajmuje Hiszpania (40 medali: 18 złotych, 11 srebrnych 11 brązowych), a trzecia jest Ukraina (25 medali: 12 złotych, 7 srebrnych, 6 brązowych).

Igrzyska Europejskie potrwają do drugiego lipca.