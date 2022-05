W Lublinie odbyła się gala Polsat Boxing Promotions 7 [ZDJĘCIA]

Gala Polsat Boxing Promotions 7 była znakomitą reklamą boksu zawodowego. Przyzwyczailiśmy się, że podczas niej promowane są młode talenty profesjonalnego pięściarstwa. Nie inaczej było w piątkowy wieczór, kiedy fani w hali Globus mogli przyjrzeć się kilku naprawdę ciekawym zawodnikom. Wśród nich była jedna perła – Osleys Iglesias.

Kubańczyk to jedna z ciekawszych postaci polskiej sceny bokserskiej. Iglesias na co dzień mieszka w Berlinie i to właśnie za naszą zachodnią granicą stawiał pierwsze kroki w zawodowym boksie. Jego kariera nabrała przyspieszenia jednak dopiero w momencie pojawienia się na naszych ringach. W swoim pierwszym występie, w Szeligach, nie dał szans Rafaelowi Sosie Pintosowi, a w drugim pojedynku we wrocławskiej hali Orbita rozbił Roberta Racza. To zwycięstwo dało mu wakujący pas młodzieżowego mistrza świata federacji IBO w wadze super średniej. W piątek do swojej kolekcji dołożył jeszcze pasy IBO International oraz WBA International. Ochotę na nie miał Isaak Chilemba, ale zawodnik z Malawi najlepsze lata ma dawno już za sobą. W pojedynku z Iglesiasem był w ciągłej defensywie. I jeżeli można coś zarzucić Kubańczykowi, to chyba tylko to, że nie zakończył tej walki przed czasem. Skończyło się tylko na jednym liczeniu, które miało miejsce w 9 rundzie. Sędziowie na koniec oczywiście nie mieli wątpliwości i w komplecie wskazali na Iglesiasa. – To zwycięstwo to duży krok w mojej karierze. Docelowo, chcę zostać najlepszy zawodnikiem na świecie. Jestem gotowy na każdego przeciwnika – zapowiadał odważnie po walce Osleys Iglesias. – Muszę pogratulować przeciwnikowi, bo to twardy i bardzo obiecujący zawodnik. W przyszłości może zostać najlepszy na świecie. Długa droga przed nim, ale stać go na to. Niestety, w moim przypadku moje ciało nie nadąża już za głową – przyznał smutny Isaak Chilemba.

Z grona pozostałych zawodników na największe pochwały zasłużył Aleksander Bereżewski, który zdemolował Wilbera Blanco i zakończył walkę już w drugiej rundzie. Trzeba też wyróżnić Grubsona. To artysta, który na swoim koncie ma już złote i platynowe płyty. Popularność zdobył utworem „Na Szczycie”, który przekroczył w internecie barierę 100 mln wyświetleń. W Lublinie zaprezentował najwyższy poziom, a jego koncert był świetnym uzupełnieniem gali.

Wyniki Polsat Boxing Promotions 7

* Osleys Iglesias (6-0, 5 KO) pokonał Isaaka Chilembę (26-9-3, 10 KO) jednogłośną decyzją sędziów (120-107, 118-109, 118-109).

* Nikodem Jeżewski (21-2-1, 9 KO) pokonał Artursa Gorlovsa (9-2-1, 8 KO) jednogłośną decyzją sędziów (96-93, 97-92, 96-93).

* Aleksander Bereżewski (5-0, 5 KO) pokonał Wilbera Blanco (8-3, 7 KO) przez techniczny nokaut w drugiej rundzie.

* Konrad Kozłowski (5-0, 2 KO) pokonał Athanasiosa Glynosa (2-1, 1 KO) jednogłośną decyzją sędziów (39-37, 40-36, 39-37).

* Max Suske (4-0, 3 KO) pokonał Remigiusza Runowskiego (2-1-1, 1 KO) przez techniczny nokaut w trzeciej rundzie.

* Bartłomiej Przybyła (2-0,1 KO) pokonał Denisa Bartosa (8-4, 6 KO) przez techniczny nokaut w trzeciej rundzie.

* Miłosz Grabowski (3-0) pokonał Andrija Chyrkova (0-1-1) większościową decyzją sędziów (40-36, 38-38, 40-36).