Tytani Lublin ponieśli drugą porażkę w tym sezonie

To nie jest wymarzony początek sezonu w wykonaniu Tytanów Lublin. Nasz zespół rozpoczął rozgrywki II ligi od porażki 0:56 z Wilkami Łódzkimi. W niedzielę rozegrali kolejny mecz wyjazdowy i ponownie przegrali – tym razem 7:28 z Dukes Ząbki. Najważniejszym plusem niedzielnej rywalizacji są pierwsze w tym sezonie punkty lubelskiej drużyny. Ich autorem był już w pierwszej kwarcie Paweł Buryła. Chwilę później z podwyższenia punkt dołożył Hubert Tażbirek. - To był ciężki mecz, w którym nasza drużyna zagrała dwie kompletnie różne połowy. W pierwszej części meczu Tytani postawili nam ciężkie warunki i przypieczętowali to otwarciem wyniku. Nasza obrona popełniła parę błędów, przez co przeciwnicy zdobywali pierwsze próby. W ataku biegi nie funkcjonowały tak jak powinny. Na drugą połowę wyszliśmy bardzo skupieni i zmotywowani do walki o każdy jard boiska. Wydaje mi się, że przełomowym momentem tego meczu było odzyskanie piłki po naszym punkcie przez Bartka Sikorę. Od tego czasu nasza ofensywa zagrała bardzo dobrze, co potwierdziła zdobyciem 3 touchdownów w drugiej połowie. W obronie zdominowaliśmy przeciwników, przez co nie zdobyli oni już żadnych punktów do końca spotkania – ocenił na oficjalnej stronie ligi Łukasz Litwa, linebacker Dukes Ząbki.

Dukes Ząbki – Tytani Lublin 28:7

Dukes: Wojtkowski, Jeżewski, Bohdziewicz, Werner, Michalak, Kołaczyński, Litwa, Kuropatwa, Seliga, Król, Bijak, Kośla, Bielecki, Grudziąż, Krzemiński, Grzechnik, Król, Tomaszewski, M. Łosiewicz, Król, Michalak, N. Łosiewicz, Kowalski, Szachewicz, Sworowski, Ozdoba, Wyszyński, Sioch, Sobański, Karczewski, Gajc, Gastołek, Złoczański, Poświata, Gromnicki, Sikora, Laskowski, Rybski, Bednarczuk, Główka, Ciecierski.

Tytani: Mielniczek, Stachyra, Bujnicki, Królik, Dubrowski, Kobus, Tażbirek, Burył, Solarski,Piskorski, Korulczyk, Gwardyński, Wertel, Kantarewicz, Grabias, Korszeń, Fiedorczuk, Berus, Krukowski, Rzepecki, Chrześcijan, Wajrak, Kowal, Adamkiewicz, Milczuk, Marzec, Piwowar, Abramek, Kozak, Pasikowski, Ciołek, Michnowski, Włodarczyk,Kozuk, Wójtowicz, Drelak, Krukowski, Grzegorczyk, Kusyk, Baran.

Inny wynik: Armia Poznań – Wilki Łódzkie 14:38.

Wilki 2 4 94-14 Rhinos 1 2 28-0 Angels 1 2 20-14 Dukes 2 2 42-27 Armia 1 0 14-38 Białe Lwy 1 0 0-28 Tytani 2 0 7-84

20-21 maja: Białe Lwy – Wilki * Angels – Rhinos * Tytani – Armia (niedziela, godz. 15).