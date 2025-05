Uciekać przed komendantem – zły pomysł

Do zdarzenia doszło dzisiaj przed południem. Na jednej z głównych ulic Kraśnika podczas patrolu funkcjonariusze rozpoznali na ulicy osobę poszukiwaną. Natychmiast zawrócili radiowóz, po czym zajechali mu drogę.

Gdy policjanci zatrzymali pojazd, poszukiwany mężczyzna rzucił się do ucieczki w kierunku pobliskich zabudowań. Z samochodu błyskawicznie wybiegł zastępca komendanta i ruszył w pościg. Po kilkuset metrach dogonił i obezwładnił mężczyznę. Do działań dołączył również drugi funkcjonariusz, który wspólnie z przełożonym ujął poszukiwanego.

Zatrzymany to 30-letni mieszkaniec Kraśnika, poszukiwany przez kraśnicki sąd do odbycia kary pozbawienia wolności za liczne przestępstwa. Jak się okazuje pomysł ucieczki przed policjantami z Kraśnika, to zła idea.