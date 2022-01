Luxiona AZS UMCS Lublin – Heiro Rzeszów 8:4. Pokazali siłę w ataku

Już w pierwszej minucie bramkę zdobyła ekipa z Rzeszowa po tym jak do siatki po strzale z rzutu wolnego trafił Łukasz Krawczyk. Szybko stracony gol mocno podrażnił ekipę „Dzików”, która ostro wzięła się do pracy. W trzeciej minucie przytomnie pod bramką gości zachował się Łukasz Mietlicki i wyrównał stan rywalizacji. Dwie minuty później zespołową akcję miejscowych wykończył Cezary Pęcak. W kolejnych minutach nie brakowało sytuacji strzeleckich, ale zawodnicy Luxiony AZS UMCS nie potrafili ich wykorzystać. To zmieniło się w 17 minucie kiedy kontratak skutecznie sfinalizował Tomasz Ławicki, a chwilę później na listę strzelców wpisał się Tomasz Sekrecki.

Po zmianie stron w 24 minucie na 5:1 podwyższył Jarosław Wójcik. Wysokie prowadzenie uśpiło czujność gospodarzy i Hiero za sprawą dwóch bramek Dawida Lizaka i jednym golu Adriana Nowaka wróciło do walki o punkty. Na szczęście dla miejscowych 29 minucie szóstą bramkę dla akademików zdobył Pęcak i gospodarze odzyskali kontrolę nad spotkaniem. Efektem tego były gole Jakuba Wankiewicza i Marcina Ostrowskiego.

– Bardzo dużo pracowaliśmy w grudniu i w styczniu na treningach nad pewnymi elementami. W większości już działają, ale jest jeszcze sporo do poprawy. Zagraliśmy dobrze w ofensywie, ale mieliśmy trochę problemów w obronie. Musimy walczyć o utrzymanie i zwycięstwem nad Heiro udało nam się dołożyć pierwszą cegiełkę do zrealizowania tego celu – powiedział po meczu trener lublinian, Łukasz Mietlicki cytowany przez klubowy portal.

Luxiona AZS UMCS Lublin – Heiro Rzeszów 8:4 (4:1)

Bramki: Mietlicki (3), Pęcak (5, 29), Ławicki (17), Sekrecki (18), Wójcik (24), Wankiewicz (31), Marcin Ostrowski (37) – Krawczyk (1), Lizak (24, 25), Nowak (28).

Luxiona: Parzyszek, Ławicki, Mietlicki, Wankiewicz, Sekrecki, Hajkowski, Marcin Ostrowski, Maciej Ostrowski, Wójcik, Zdunek, Pęcak, Wojtaszek, Niegowski.

Heiro: Piszczek, Gąsior, Krawczyk, Stypa, Przybyło, Warzybok, Noga, Lizak, Nowak, Fedan, Rembisz.