Luxiona AZS UMCS Lublin – Unia Tarnów 3:4. Zaczęli w domu od porażki

Mecz świetnie zaczął się dla gości, bo już w szóstej minucie rzut karny na bramkę zamienił Wojciech Przybył. Później przyjezdni kontrolowali przebieg sytuacji na parkiecie, ale tuż przed przerwą sami dopuścili się faulu we własnym polu karnym. Do piłki podszedł Tomasz Ławicki i doprowadził do wyrównania.

Początek drugiej połowy wyglądał obiecująco w wykonaniu akademików, ale po kilku minutach do głosu doszła Unia. Najpierw bramkę zdobył Mateusz Waryłkiewicz, a dosłownie kilkanaście sekund później na listę strzelców wpisał się Tomasz Grzesiak. Popularne „Dziki” walczyły jednak dalej w 29 minucie gola kontaktowego zdobył Jakub Wankiewicz. Niestety, chwilę później czwartą bramkę dla gości zdobył Robert Ślęczka. Natomiast w końcówce rozmiary porażki zmniejszył Ławicki i trzy punkty pojechały do Tarnowa.

Luxiona AZS UMCS Lublin – Unia Tarnów 3:4 (1:1)

Bramki: Ławicki (19-karny, 37), Wankiewicz (29) – Przybył (6-karny), Waryłkiewicz (28), Grzesiak (28), Ślęczka (32).

Luxiona: Parzyszek – Marcin Ostrowski, Ławicki, Wankiewicz, Sekrecki, Zan, Maciej Ostrowski, Wójcik, Szyjduk, Zdunek, Lewandowski, Białek, Niegowski.

Unia: Wałach – Podobiński, Przybył, Grzesiak, Mroczka, Fryś, Ślęczka, Świderski, Waryłkiewicz.