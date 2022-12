Skoki narciarskie. Drugie miejsce i triumf Dawida Kubackiego w Engelbergu

W sobotę polscy skoczkowie dali swoim kibicom kolejne powody do radości. Tego dnia pucharowe punkty zdobyło czterech naszych reprezentantów, a dwóch z nich stanęło na podium. Po pierwszej serii na prowadzeniu był Dawid Kubacki, który skoczył 139 metrów. Pół metra dalej od Kubackiego lądował Słoweniec Anze Lanisek, ale tracił do lidera klasyfikacji generalnej Pucharu Świata pół punktu. Stawkę na podium uzupełnił Piotr Żyła po skoku na 141 metr. W czołowej dziesiątce znalazł się także Kamil Stoch. 130 metrowy skok dał mu ósmą lokatę i dużą dozę pozytywnej energii. Awans do drugiej serii wywalczył również Paweł Wąsek, który skoczył 136 m, ale miał duże problemy podczas lądowania co dało mu 15. lokatę.

Druga seria przyniosła wielkie emocje i zaciętą walkę o zwycięstwo. Zanim jednak do niej doszło po skoku na 135. m ósme miejsce utrzymał Stoch. Kilka chwil później na belce startowej usiadł Żyła. Skok na 139 metr dał mu 21 podium w karierze, tym razem w postaci trzeciego miejsca. Po popularnym „Wiewiórze” kapitalną próbę zaliczył Lanisek, który lądował na 142 metrze i wywarł dużą presję na prowadzącym na półmetku Kubackim. Nasz najlepszy obecnie skoczek poleciał na 140 metr i przegrał o 3.3 punktu ze Słoweńcem. Dla Kubackiego było to 28 „pudło” w karierze, a piąte w obecnym sezonie.

Po dobrych występach w sobotę polscy skoczkowie chcieli pójść za ciosem także w niedzielę, choć ta zaczęła się fatalnie dla Pawła Wąska zdyskwalifikowanego za nieregulaminowy kombinezon. Poza nim walkę w konkursie rozpoczęło pięciu Polaków. Na pierwszej serii zmagania zakończył Jakub Wolny. Jego los podzielił także Aleksander Zniszczoł oraz Kamil Stoch. Trzeba jednak oddać, że nasz trzykrotny indywidualny mistrz olimpijski skakał w fatalnych warunkach. Zdecydowanie lepiej spisał się Piotr Żyła skacząc 139.5 m, a po jego skoku sędziowie podjęli decyzję o obniżeniu belki startowej. „Wiewiór” pierwszą serię zakończył na trzecim miejscu, bo prowadzenie objął po fenomenalnym skoku Dawid Kubacki. Polak skacząc z 12 platformy „huknął” 141.5 metra i przed drugim skokiem miał 6.7 punktu przewagi nad drugim Manuelem Fettnerem.

W drugiej serii Żyła mocno walczył o jak najlepszą odległość i uzyskał 134 metry. Okazało się to jednak zbyt mało na podium i dało mu piąte miejce, bo chwilę wcześniej Anze Lanisek poleciał na 142 metr i wskoczył do czołowej trójki. Presję wytrzymał Fettner i po locie na 138 metr utrzymał lokatę z pierwszej serii i mocno postraszył Kubackiego. Nasz rodak w finałowej próbie uzyskał 135.5 metra i zapewnił sobie czwartą wygraną w tym sezonie i umocnienie się na pierwszym miejscu w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata.

Teraz w Pucharze Świata nastąpi przerwa świąteczna, a po świętach Bożego Narodzenia rozpocznie się kolejna edycja Turnieju Czterech Skoczni, który jednocześnie będzie zaliczany do cyklu PŚ.

PUCHAR ŚWIATA W ENGELBERGU

WYNIKI SOBOTNIEGO KONKURSU

Anze Lanisek (139.5 m, 142 m) 320.3 pkt * 2. Dawid Kubacki (139 m, 140 m) 317 pkt * Piotr Żyła (141 m, 139 m) 312.3 pkt * 4. Stefan Kraft (136.5 m, 138 m) 307.4 pkt * 5. Halvor Egner Granerud (134.5 m, 141 m) 300.6 pkt * 6. Andreas Wellinger (137 m, 139 m) 295.1 pkt * 7. Jan Hoerl (141 m, 134 m) 294.1 pkt * 8. Kamil Stoch (130 m, 135.5 m) 287.8 pkt * 9. Timi Zajc (131.5 m, 133.5 m) 286.8 pkt * 10. Ryoyu Kobayashi (134.5 m, 134.5 m) 284.7 pkt *** 23. Paweł Wąsek (136 m, 129.5 m) 270.2 pkt.

WYNIKI NIEDZIELNEGO KONKURSU

Dawid Kubacki (141.5 m, 135.5 m) 300.4 pkt * 2. Manuel Fettner (138 m, 138 m) 297.2 pkt * 3. Anze Lanisek (135 m, 142 m) 293.7 pkt * 4. Halvor Egner Granerud (135 m, 137.5 m) 293.1 pkt * 5. Piotr Żyła (139.5 m, 134 m) 292.3 pkt * 6. Stefan Kraft (135 m, 130 m) 283.3 pkt * 7. Michael Hayboeck (138 m, 137 m) 280.2 pkt * 8. Giovanni Bresadola (132.5 m, 134 m) 271.7 pkt * 9. Robert Johansson (137.5 m, 129) 266.1 pkt) * 10. Karl Geiger (140 m, 136.5 m) 265.6 pkt.

KLASYFIKACJA GENERALNA PUCHARU ŚWIATA

1.Kubacki 650 pkt * 2. Lanisek 576 pkt * 3. Kraft 467 * 4. Granerud 416 * 5. Żyła 377.