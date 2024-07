Sukces Alicji Nowosad z Cementu-Gryfa Chełm na mistrzostwach Europy w Serbii

Chełmianka rywalizowała w kategorii do 65 kg. W pierwszej walce pewnie pokonała Norweżkę Leah Samsonsen 12:1. W ćwierćfinale jej przeciwniczką była Białorusinka Aleksandra Zhuk. Tutaj młoda zawodniczka Cementu-Gryfa także nie dała szans rywale gromiąc ją przez przewagę techniczną.

Na drodze do finału Polce stanęła Węgierka, Eniko Elekes. To obrończyni tytułu wicemistrzyni Europy, która w swoim dorobku ma także złoty medal mistrzostw świata U-20. Obie zapaśniczki rywalizowały ze sobą w finale ME przed rokiem. Wówczas lepszą była Węgierka. W Nowym Sadzie ponownie górą była rywalka, która pokonała Nowosad 5:1. Mimo porażki nasza przedstawicielka nie pozbawiała się szansy walki o brązowy medal mistrzostw Europy.

W walce o trzecią pozycję w Europie Nowosad rywalizowała z Mołdawianką, Ane Cretu. Ubiegłoroczna srebrna medalistka potrzebowała mniej niż minuty na udowodnienie swojej wyższości. Chełmianka wygrała przez przewagę techniczną zdobywając brązowy medal. Mistrzynią została Węgierka Eniko Elekes, która pokonała Nowosad w półfinale.