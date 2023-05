W sobotę Kraśnik staje się stolicą polskiego karate

Oznacza to, że w Kraśniku pojawi się co najmniej pół tysiąca karateków z całej Polski. Będą oni rywalizować na 4 matach. Wśród uczestników nie zabraknie przedstawicieli województwa lubelskiego. Karate tradycyjne to bardzo popularny sport w naszym regionie, dlatego swój udział zapowiedzieli zawodnicy z Lublina, Puław, Ryk czy Zamościa. – Liczymy na dobre występy naszych zawodników. W Drużynowym Pucharze Polski powinniśmy dostać się na podium – twierdzi Marek Bury z Klubu Karate Tradycyjnego Chidori.

Te oczekiwania są jak najbardziej uzasadnione, bo Chidori to w tej chwili jeden z najpotężniejszych klubów w Polsce. W niedawnych mistrzostwach świata w Brazylii jego przedstawiciele sięgnęli po 14 medali. Gwiazdą imprezy powinna być Paulina Tutka. Zawodniczka Akademii Karate Daniela Iwanka jest wychowanką Chidori. W imprezie rozgrywanej na kontynencie południowoamerykańskim sięgnęła po 5 krążków, w tym 3 z najcenniejszego kruszcu.

Impreza w Kraśniku ruszy o godz. 10. Najważniejsza jej część, Drużynowy Puchar Polski, rozpocznie się o godz. 13.