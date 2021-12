W sobotę w Lubartowie odbędzie się Madness Cage Fighting

Takiej imprezy Lubartów dawno nie widział. Gala Madness Cage Fighting ma być wydarzeniem, które to miasto zapamięta na długo. Organizatorom udało się bowiem zbudować kartę walk na najwyższym poziomie, a w klatce pojawią się nawet zawodnicy z przeszłością w KSW. Przyjemny obraz uzupełnia transmisja telewizyjna na antenie FightBox, czyli stacji, które swoim zasięgiem obejmuje sporą część Europy.

Pojedynkiem wieczoru będzie starcie Adriana Kurka z Marcinem Poźniakiem. Obaj zawodnicy najlepsze lata mają już za sobą, chociaż większym nazwiskiem jest zdecydowanie Kurek. Stoczył już 11 profesjonalnych walk, z czego wygrał 7. Pamiętna może być m.in. jego rywalizacja z Alvinem „Mieko” Williamsem w czasie Armia Fight Night 7. Dęblinianin dał wówczas w Lublinie pokaz ponadprzeciętnych umiejętności i zmusił Amerykanina do poddanie się w drugiej rundzie. Poźniak z kolei ma na koncie jedynie dwie profesjonalne walki – obie zakończyły się zresztą jego błyskawicznymi wiktoriami. – To bardzo doświadczony zawodnik, który ma na swoim koncie mnóstwo walk, chociaż niekoniecznie zawodowych. Jest, podobnie jak ja, trenerem i pewnie na tym się skupia. Moje przygotowania do walki z tego powodu na pewno będą utrudnione. Znamy się z nim od wielu lat i nie ma między nami żadnych animozji. Chcemy pokazać, że w naszym wieku wciąż można zrobić dobre show – mówi Adrian Kurek.

Fanów na pewno przyciągnie też występ Aleksandry Roli, która w swojej karierze poznała już smak walki dla KSW. Dla tej najlepszej w Polsce federacji Rola stoczyła trzy walki, ale wygrała tylko w swoim debiucie w KSW. Później uległa Karolinie Owczarz i Karolinie Wójcik, co mocno wyhamowało jej karierę.

Miejscowi fani najmocniej czekają na starcia lokalnych herosów. Będzie ich trzech – Marta Rodzik, Mateusz Szczepaniak i Krystian Olszta. Najbardziej znany jest ten ostatni, który ma za sobą już trzy walki, z czego dwie wygrał. Walczył m.in. dla federacji Fame MMA. W sobotę zmierzy się w klatce z Bartoszem Wdowińskim, który ma jeszcze mniej zawodowego doświadczenia niż Olszta.

Impreza w lubartowskiej hali sportowej w Zespole Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki ruszy w sobotę o godz. 18. Bilety można zakupić w klubie MKS Lubartów, a także poprzez internet.