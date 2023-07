Zawodnicy Lubelskie Perła Polski błyszczeli w Międzynarodowym Wyścigu Kolarskim „Solidarności” i Olimpijczyków

Szóstka znakomicie rozpoczął te zawody, bo na pierwszym etapie prowadzącym z Łodzi do Skierniewic, znalazł się w kluczowym odjeździe, który zdołał do samej mety utrzymać się przed peletonem. Wprawdzie na kresce Szóstce zabrakło już sił na skuteczny finisz, to jednak 8 miejsce wywalczone na tym etapie ustawiło 24-latka na bardzo korzystnej pozycji. Etap zakończył się zwycięstwem Estończyka Siima Kiskonena z Tartu 2024 Cycling Team, który zdołał oderwać się od uciekinierów i wpadł na metę 21 sek. przed nimi.

Na kolejnych etapach Szóstka jechał już bardzo uważnie i pilnował miejsca w klasyfikacji generalnej. Na ostatnim odcinku wiodącym z Ostrowca Świętokrzyskiego do Stalowej Woli zdołał znakomicie zafiniszować z peletonu i ukończył ten etap na 9 pozycji. Ten odcinek wygrał Marceli Bogusławski z Alpecin-Deceuninck Devo Team. Z triumfu w „generalce” cieszył się jednak Kiskonen. Pozostałe miejsca na podium zajęli Holender Max Kroonen z VolkerWessels Cycling Team oraz Michał Pomorski z HRE Mazowsze Serce Polski. Oni do Estończyka stracili odpowiednio 19 i 21 sek. Szóstka został sklasyfikowany na znakomitym 6 miejscu ze stratą 27 sek. do Kiskonena. To dla naszego zawodnika jedno z największych osiągnięć w karierze. Wyżej można wycenić jedynie 4 miejsce w klasyfikacji generalnej Wyścigu Dookoła Mazowsza wywalczone w 2022 r. w barwach Santic Wibatech.

Zawodnicy Lubelskie Perła Polski błysnęli także w Wyścigu Szukamy Następców Olimpijczyka Tadeusza Mytnika. W jeździe indywidualnej na czas rozgrywanej w Nowicach trzecie miejsce zajął Robert Kendzia. On do zwycięzcy, Adama Kusaa z Philippe Wagner Cycling stracił 57 sek. Warto podkreślić też czwarte miejsce Michała Miljana z KS Pogoń Mostostal Puławy. Puławianin startował też w wyścigu ze startu wspólnego w Jaworzynie Śląskiej i ukończył go na 10 pozycji. Imprezę ponownie wygrał Kus.