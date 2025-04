PGE MKS FunFloor Lublin rozgromił Piotrcovię

Podstawą gry w piłkę ręczną jest twarda defensywa – to zdanie bardzo często pada z ust Pawła Tetelewskiego. Wydaje się, że opiekun PGE MKS FunFloor Lublin zaszczepił tę tezę w umysłach swoich podopiecznych wyjątkowo mocno, bo powoli to właśnie znakomita obrona staje się znakiem rozpoznawczym lubelskiej ekipy.

We wtorkowy wieczór o tym przekonał się zespół MKS Piotrcovia Piotrków Trybunalski, który pierwszą bramkę zdobył dopiero w 8 min. Wówczas jednak gospodynie miały na swoim koncie 5 trafień. Horatiu Pasca, trener przyjezdnych, próbował ratować sytuację biorąc przerwę na żądanie.

Jego starania przypominały jednak leczenie doraźne, które ukoiło ból jedynie na kilka minut. W dłuższej perspektywie MKS FunFloor i tak potrafił znaleźć sposób na Piotrcovię. Każda zawodniczka, która weszła we wtorek na boisko wniosła do gry coś pożytecznego. Nawet Sylwia Matuszczyk, która nie wpisała się na listę strzelczyń, pokazała kilka tak potężnych zasłon w ofensywie, że nic dziwnego, że wciąż Arne Senstad widzi ją w reprezentacji Polski. Cieszyć może fakt, że swoje bramki zdobyła Dominika Więckowska. Ta rozgrywająca haruje jak wół w defensywie, ale we wtorek trzy razy perfekcyjnie wykończyła szybkie ataki.

PGE MKS FunFloor Lublin wygrał 34:19, a najwięcej bramek zdobyła Magda Balsam. Skrzydłowa gro z tych trafień zanotowała jednak z rzutów karnych. Tyle samo bramek zapisała na swoim koncie Magda Więckowska. U przeciwniczek wyróżniła się Lucyna Sobiecka, która zdobyła 4 bramki.

PGE MKS FunFloor Lublin – MKS Piotrcovia Piotrków Trybunalski 34:19 (16:8)

FunFloor: Wdowiak, Mamić – Balsam 5, M. Więckowska 5, Posavec 4, D. Więckowska 3, Pietras 3, Andruszak 2, Pastuszka 2, Rosiak 2, Nieuwenweg 3, Fedeńczak 2, Planeta 2, Szynkaruk 1, Matuszczyk, Olek. Kary: 10 min.

Piotrcovia: Sarnecka, Suliga – Sobecka 4, Arcisevskaja 3, Roszak 4, Waga 3, Domagalska 3, Noga 1, Mielewczyk 1, Szczukocka 1,Grobelna, Królikowska, Polaskova. Kary: 12 min.

Sędziowali: Mleczko i Paczyński (Bochnia). Widzów: 1500.