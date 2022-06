Zawodniczka Cementu Gryfa-Chełm pojedzie na mistrzostwa Europy

To marzenie każdego sportowca – wziąć udział imprezach najwyższej rangi: Igrzyska Olimpijskie, mistrzostwa świata lub Europy. 17-letnia zapaśniczka Cementu-Gryfa Chełm to trzykrotna mistrzyni Polski. W ubiegłym roku zajęła piąte miejsce w mistrzostwach świata do lat 17.

W tym roku, za sprawą udanych startów w ubiegłorocznym i tegorocznym sezonie utalentowana zawodniczka z Chełma została powołana do reprezentacji Polski na zbliżające się mistrzostwa Europy kadetek (U 17), które odbędą się 15-17 czerwca, w Bukareszcie.

Podopieczna trenerów Dariusza Kucharskiego i Igora Lobasa pracuje solidnie i ma plan pójścia w ślady Katarzyny Krawczyk i Szymona Szymonowicza, którzy w tym roku stanęli na podium mistrzostw Europy.