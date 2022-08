Na Roztoczu odbył się 66 Międzynarodowy Wyścig Kolarski Przyjaźni Polsko-Ukraińskiej

Przez pięć dni Roztocze stało się kolarską stolicą Polski. W okolicach Zamościa rozegrano jeden z najważniejszych młodzieżowych wyścigów kolarskich w naszym kraju. Na starcie stanęły najmocniejsze polskie ekipy, a także przedstawiciele ukraińskiego peletonu. Ta reprezentacja z wiadomych względów była mniejsza niż ostatnio, ale należy się cieszyć, że życie kolarskie u naszych wschodnich sąsiadów kompletnie nie zamarło.

Chociaż Roztocze jest mocno pofałdowane, to jednak podjazdy umieszczone na trasie nie okazały się tak duże, aby na poszczególnych odcinkach szczególnie mocno podzielić peleton. Premierowy etap wiodący z Zamościa do Szczebrzeszyna zakończył się finiszem dużej grupy wygranym przez Piotra Maślaka z KK Tarnovia Tarnowo Podgórne. Warto wspomnieć, że trzecie miejsce na tym odcinku zajął Karol Wawrzyniak z KS Pogoń Mostostal Puławy.

Wzorem poprzednim lat, kluczowa dla losów wyścigu okazała się jazda indywidualna na czas wokół Żdanowa. To właśnie ona składała się na drugi etap, a na niej najlepszy okazał się Kacper Gieryk. Zawodnik HRE Mazowsze Serce Polski założył koszulkę lidera i nieznacznie wyprzedzał swojego klubowego kolegę Mateusza Gajdulewicza. Taka sytuacja pozwoliła najlepszej polskiej grupie kontrolować sytuację w peletonie. Na trzecim odcinku grupa nie zdołała się porwać, a na metę przyprowadził ją Paweł Więczkowski z SMS Świdnica.

Ostatecznie o zwycięstwie przesądził przedostatni etap, który wiódł wokół Zamościa. Niespełna pół minuty przed peletonem na metę wpadła czteroosobowa ucieczka, z której najszybszy był Igor Sęk z Tarnovii. Drugi był jednak Gajdulewicz i to właśnie on przejął koszulkę lidera. Na ostatnim odcinku wokół Zamościa już tylko przypilnował peletonu, który wjechał na metę w całości. Ten odcinek wygrał Paweł Więczkowski z SMS Świdnica, ale to Gajdulewicz cieszył się najbardziej, bo wygrał klasyfikację generalną. To jeden z ważniejszych sukcesów w karierze 18-latka. Do tej pory największym było 48 miejsce w prestiżowym wyścigu Tour of Funen rozgrywanym w Danii, a także srebrny medal mistrzostw Polski w jeździe indywidualnej na czas orlików.

Podium Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Przyjaźni Polsko-Ukraińskiej uzupełnili Sęk i Gieryk. Stracili oni do Gajdulewicza odpowiednio 11 i 21 sek. Najlepszy z zawodników z województwa lubelskiego, Marcin Zarębski, był szósty. Klasyfikację punktową wygrał Więczkowski, który o 12 sek. wyprzedził Wawrzyniaka. Najlepszym góralem został Szymon Maciejewski z SMS Świdnica. Trzecie miejsce w tym zestawieniu zajął Daniil Yakovlev z Boras Lewart Team Lubartów. Klasyfikację aktywnych wygrał Zarębski, a trzecie miejsce w tym zestawieniu zajął Wawrzyniak. Klasyfikację drużynową wygrało Mazowsze. Nasze ekipy Poggoń i Boras Team Lewart zajęły 3 i 8 miejsce.