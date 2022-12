Parczewska Grupa Rowerowa ma przed sobą rok, w którym będzie organizować dwie duże imprezy

Pierwszym wydarzeniem będzie Maraton Rowerowy Piękny Wschód, który planowany jest na ostatni weekend kwietnia. – Naszymi celami są popularyzacja kolarstwa szosowego i turystyki rowerowej. Chcemy także, aby uczestnicy sprawdzili swoją wytrzymałość w jeździe długodystansowej. Zależy nam również na promocji miejscowości i terenów naszej pięknej Polski wschodniej – mówi Włodzimierz Oberda, organizator wydarzenia i motor napędowy amatorskiego kolarstwa w Parczewie.

To właśnie ta miejscowość będzie miejscem startu i mety dla uczestników Pięknego Wschodu. Będą oni mieli do wyboru dwie trasy. Pierwsza, związana z ultramaratonem, będzie liczyć aż 518 km. Kolarze przejadą m.in. przez Międzyrzecz Podlaski, Janów Podlaski, Terespol, Włodawę, Cyców, Łęczną, Lubartów czy Łuków. Druga jest krótsza iliczy 269 km. W planach jest odwiedzenie Włodawy, Cycowa czy Lubartowa. Warto wspomnieć, że na krótszym dystansie można spodziewać się wielu żołnierzy, ponieważ Piękny Wschód 2023 będzie połączony z Dniem Sportu i Zdrowego Trybu Życia w Wojsku Polskim, stąd jednym z partnerów jest Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych Wojska Polskiego. Wszelkie informacje dotyczące zgłoszeń są zawarte na stronie internetowej pieknywschod.pl. Koszt uczestnictwa wynosi od 290 zł do 350 zł i zależy od momentu nadesłania zgłoszenia.

Drugą imprezą organizowaną przez Parczewską Grupę Rowerową jest Rykowisko 2023. To impreza przeznaczona dla miłośników gravelu. – To rodzaj jazdy na rowerze po leśnych i polnych drogach. Chodzi w nim o to, żeby w jak najmniejszym stopniu ścigać się po asfalcie – wyjaśnia Włodzimierz Oberda. I właśnie jemu udało się skomponować taką trasę, która wiedzie drogami Poleskiego Parku Narodowego i Lasów Parczewskich. Zresztą Nadleśnictwo Parczew jest jednym ze współorganizatorów zmagań. Odbędą się one 23 września, a kolarze będą mieli do wyboru dwie trasy. Jedna będzie liczyć 160 km, a druga 64 km. Start i meta są zaplanowane w miejscowości Sosnowica-Dwór. Wszelkie informacje dotyczące zgłoszeń są zawarte na stronie internetowej pieknywschod.pl. Koszt uczestnictwa wynosi od 80 zł do 120 zł i zależy od momentu nadesłania zgłoszenia.