Świetny występ Boras Team Lewart Lubartów w Pucharze Polski w Zielonej Górze

W obliczu agresji Rosji na Ukrainę i dramatu wielu mieszkańców naszego wschodniego sąsiada, przedstawiciele Boras Team Lewart Lubartów bardzo mocno zaangażowali się w pomoc Ukrainie. W klubie już trenuje kilku przedstawicieli tej nacji, którzy mają możliwość rywalizacji w zawodach organizowanych w naszym kraju. Trzeba przyznać, że wychodzi im to znakomicie i w każdym swoim starcie pokazują, że ukraińskie kolarstwo ma się znakomicie.

Potwierdzeniem tej tezy były zawody Pucharu Polski w Zielonej Górze. Jazda indywidualna na czas juniorek młodszych była popisem Miliany Ushakovej. Ta 15-latka znokautowała konkurencję i wygrała rywalizację na 10 km trasie z olbrzymią przewagą nad rywalkami. Druga na mecie Aleksandra Stawiraj (UKS Koźminianka Koźminek) straciła do niej aż 26 sek. Wyścig ze startu wspólnego juniorów był z kolei popisem Danilla Yakovleva. Reprezentant Boras Team Lubartów walczył dzielnie na liczącej blisko 100 km trasie i dzięki znakomitej postawie na sprinterskim finiszu stanął na najniższym stopniu podium. Wygrał Łukasz Juszczak z Koźminianki. Warto też wspomnieć o innym z lubartowian, Krzysztofie Kajtku, który również przyjechał w peletonie i został sklasyfikowany na 10 miejscu. Trzeba tez podkreślić dobry wynik Yakovleva w „czasówce”, w której zajął 5 miejsce. Młody Ukrainiec to bardzo utytułowany zawodnik – do klubu z Lubartowa dołączył dopiero przed tym sezonem. Na swoim koncie ma już medale mistrzostw Ukrainy w młodszych kategoriach wiekowych.

Ciekawie było też w innym wyścigu rozegranym w ostatnim okresie, czyli Ślężańskim Mnichu. W Sobótce świetnie zaprezentował się Kacper Maciejuk. Zawodnik Pogoni Mostostal Puławy zajął 13 miejsce, a w klasyfikacji U-23 został sklasyfikowany na 6 miejscu. Rywalizację seniorów wygrał Daniel Babor (Elkov-Kasper), a orlików Damian Papierski (Voster ATS Team). (kk)