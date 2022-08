Szymon Maciejewski zdobył złoty medal Górskich Mistrzostw Polski w kategorii juniorów

Tym najcenniejszym może pochwalić się Szymon Maciejewski, który rywalizował w kategorii juniorów. Nasz zawodnik pojechał bardzo czujnie i załapał się do kluczowego odjazdu, co na tak trudnej trasie nie było wcale łatwe. On jednak okazał najmocniejszy, a kwestię złotego medalu rozstrzygnął na finiszu. Na nim rywalizował z Hubertem Grygowskim z UKS Copernicus Toruń CCC-SMS Toruń. Wygrał z nim minimalnie, a podium uzupełnił Paweł Wróblewski. Przedstawiciel Stajni Rowerowej Intercars Team stracił do Maciejewskiego 2 sek.

O dobre humory wśród kibiców Mayday zadbała też Barbara Cywińska. Reprezentantka Polski zajęła drugie miejsce. To też duży sukces, bo zawodniczka z województwa lubelskiego przez wiele kilometrów musiała jechać samotnie. Daleko przed nią była Malwina Mul. Zawodniczka KLKS Azalia Brzóza Królewska minęła metę prawie 4 min przed Cywińską. Za naszą zawodniczką też była duża luka, bo Agata Kowalska z UKS Copernicus Toruń spóźniła się w stosunku do Cywińskiej o blisko 2 min.

W wyścigu orlików, którzy jechali wspólnie z elitą również nie brakowało akcentów z naszego regionu. Wspaniałą walkę o medal stoczył Jakub Żurek. Zawodnik Pogoni Mostostal Puławy finiszował na czwartym miejscu, a do podium zabrakło mu zaledwie pół minuty. Na nim kolejno stanęli Mateusz Gajdulewicz (HRE Mazowsze Serce Polski), Kamil Szymacha (LKS Baszta Golczewo) i Konrad Czabor (Warszawski Klub Kolarski). 9 miejsce wśród orlików zajął inny z puławian, Marcin Zarębski.

Warto też wspomnieć, że wyścig elity wygrał Gajdulewicz, a pozostałe medale zgarnęli Tomasz Budziński z Mazowsze i Michał Podlaski z LUKS Trójka Piaseczno.