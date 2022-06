Tour de Pologne w Lublinie. Tu powalczą o pierwszą koszulkę lidera

Przypomnijmy, że światowa elita kolarska rozpocznie walkę na naszych szosach rozpocznie 30 lipca. Pierwszy etap będzie wiódł z Kielc do Lublina. I to właśnie na szosach stolicy naszego województwa rozegra się pierwszy bój o żółtą koszulkę lidera wyścigu. Wiele wskazuje na to, że przypadnie ona któremuś ze sprinterów, bo w Lublinie to oni powinni występować w głównych rolach.

Warto jednak wspomnieć, że kibice tego dnia będą mogli obserwować również zmagania dzieci i młodzieży, którzy będą walczyć w Tour de Pologne Junior. Gdyby posłużyć się oficjalną stroną tego wydarzenia, to „głównym założeniem jest promocja aktywnego spędzania czasu jako elementu prawidłowego wychowania oraz rozwoju dzieci i młodzieży poprzez sport, a także popularyzacja jazdy na rowerze i kolarstwa. Tour de Pologne Junior umożliwia licencjonowanym kolarzom oraz zawodnikom ze szkółek kolarskich profesjonalną rywalizację na najwyższym poziomie. Na wszystkich czeka towarzystwo światowych gwiazd kolarstwa, szansa ścigania się na fragmencie trasy Tour de Pologne, fantastyczna atmosfera i nagrody".

Praktyka jedna pokazuje zupełnie co innego. Tour de Pologne Junior to miejsce, gdzie tworzą się przyszli mistrzowie. Tę drogę przeszedł chociażby Michał Kwiatkowski, który później przecież sięgnął po mistrzostwo świata seniorów. W zmaganiach juniorskich uczestniczył też Szymon Sajnok, który ostatnio błyszczał na trasie Vuelta a Espana. Nie brakuje w tym gronie również przedstawicielek płci pięknej. Najbardziej znaną jest Katarzyna Niewiadoma, która również sięgała po medale mistrzostw świata czy Igrzysk Europejskich.

– Dawno temu powiedziałem, że tworząc Tour de Pologne, tworzymy scenę, a aktorami są kolarze najlepszych ekip świata. Wspólnie tworzymy spektakl, który śledzą miliony ludzi. Według mnie jednak wyścig, który od lat jest częścią elitarnego cyklu UCI World Tour, ma też niezwykłe możliwości promowania Polski na całym świecie, a jednocześnie może dbać o przyszłość kolarstwa. I stąd właśnie narodziła się idea Tour de Pologne Junior. To nasze oczko w głowie, wydarzenie, które przyciąga dziesiątki tysięcy dzieciaków, które mogą się u nas poczuć jak kolarze elity. Stwarzamy warunki, które pozwalają się poczuć jak zawodowcy. Tu wszystko jest przygotowane na najwyższym światowym poziomie. Zresztą ci, którzy regularnie oglądają nasz wyścig przy metach wiedzą o tym od lat, a emocje na finiszach bywają takie, jak przy okazji rywalizacji elity. Cieszę się, że możemy rozwijać ten projekt dzięki wsparciu i zrozumieniu ze strony marki ORLEN Paliwa. Razem inwestujemy i dajemy szansę naszej młodzieży na aktywność i zdrowy tryb życia – mówi Czesław Lang, dyrektor generalny Tour de Pologne.

Tegoroczna edycja juniorska zagości w czterech miastach. Pierwsza próba odbędzie się 30 lipca w Lublinie. Kolejnymi gospodarzami będą Sanok (2 sierpnia), Rzeszów (3 sierpnia i Kraków (5 sierpnia).