Amazonki Budowlani Lublin wywalczyły brązowy medal mistrzostw Polski U 16 w rugby 7

Ostatnia finałowa rozgrywka miała miejsce w Lublinie. Na boisku przy ul. Magnoliowej zameldowało się ostatecznie pięć zespołów. Z przyjazdu zrezygnowały młode rugbystki Budowlani Commercecon Łódź. W związku z tym rywalizowano nie w dwóch, a w jednej grupie, systemem każdy z każdym.

Lublinianki rozpoczęły od meczu z liderem Juvenią Kraków. Podopieczne trenera Roberta Ciechońskiego musiały uznać wyższość późniejszych mistrzyń przegrywając 7:25. W starciu z kolejnymi rywalami też nie było dobrze. Amazonki przegrały z głównymi konkurentkami do srebrnego medalu Venol Atomówkami Łódź 5:22 oraz z Błyskawicami Rugby Rzeszów (12:15).

Bardzo ważne było ostatnie spotkanie, w którym przeciwnikiem była RCC Częstochowa. Gospodynie turnieju finałowego wygrały 19:5. Taki wynik sprawił, że lublinianki zakończyły zmagania w turnieju finałowym na czwartym miejscu. A to z kolei, przełożyło się na miejsce na najniższym stopniu podium w rywalizacji o mistrzostwo Polski U 16 w rugby siedmioosobowym. To powtórka wyniku sprzed roku. - Cieszymy się, że po raz kolejny nasze dziewczyny zdobyły medal. To dobra wiadomość dla zespołu. Nasze dziewczyny w dalszym ciągu otrzymywać będą stypendia od marszałka województw lubelskiego. Większość zespołu to dziewczyny z rocznika 2008. Tylko jedna, starsza o rok od koleżanek - Gabriela Olender - od września przejdzie już do drużyny seniorek. Pozostałe nadal będą grać w U 16. W przyszłym sezonie będziemy chcieli powalczyć z złoty medal - mówi Marcin Sokołowski, kierownik Amazonek Budowlani Lublin.

Juvenia Kraków - Amazonki Budowlani Lublin 25:7

Punkty dla Amazonek: Jadwiga Chlebus 5, Maria Gdaniec 2

Venol Atomówki Łódź - Amazonki Budowlani Lublin 22:5

Punkty dla Amazonek: Michalina Kuzioła 5

Amazonki Budowlani Lublin - Błyskawice Rugby Rzeszów 12:15

Punkty dla Amazonek: Marianna Porębska 5, Maria Gdaniec 2, Iga Iwińska 5

RCC Częstochowa - Amazonki Budowlani Lublin 5:19

Punkty dla Amazonek: Nikola Męczyńska 5, Maria Gdaniec 4, Jadwiga Chlebus 5, Joanna Lorenc 5

Klasyfikacja w finałowym turnieju mistrzostw Polski kobiet U 16 Rugby 7: 1. Juvenia Kraków, 2. Venol Atomówki, 3. RC Częstochowa, 4. Amazonki Budowlani Lublin, 5. Błyskawice Rugby Rzeszów.

Klasyfikacja generalna mistrzostw Polski kobiet U 16 Rugby 7: 1. Juvenia Kraków, 2. Venol Atomówki, 3. Amazonki Budowlani Lublin, 4. RCC Częstochowa, 5. Rugby Rzeszów Błyskawice, 6. Budowlane Łódź, 7. Biało-Zielone Ladies Gdańsk, 8. Orkan Sochaczew.

Budowlani Amazonki Lublin: Nikola Męczyńska, Michalina Kuzioła, Gabriela Wrona, Jadwiga Chlebus, Gabriela Olender, Marianna Porębska, Julia Wysocka, Joanna Lorenc, Iga Iwińska, Lena Szuper, Maria Gdaniec, Diana Krawczuk.

Trener: Robert Ciechoński. Kierownik drużyny: Marcin Sokołowski. Marketing i media: Jacek Męczyński.

MVP turnieju finałowego w Lublinie: Amazonki Budowlani Lublin - Iga Iwińska * Rugby Rzeszów - Maja Krupa * RCC Częstochowa - Wronika Musialik * Venol Atomówki Łódź - Nina Klamka * Juvenia Kraków - Oliwia Matras.