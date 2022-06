Amazonki Budowlani Lublin z wielkim sukcesem w zmaganiach o mistrzostwo Polski

To pierwsze trofeum w historii żeńskiej drużyny Budowlanych, która istnieje od trzech lat. Pod okiem trenera Roberta Ciechońskiego lubelskie dziewczyny zajęły czwarte miejsce podczas finałowego turnieju mistrzostw Polski U 16 rozegranego w Łodzi. Gospodarzem zawodów był Klub Sportowy Budowlani Łódź. Lublinianki jechały na V decydujący turniej mając na koncie 66 punktów i zajmując trzecie miejsce. Nad goniącymi je Venol Atomówkami Łódź miały tylko dwa punkty przewagi.

Podopieczne trenera Ciechońskiego rozpoczęły turniej w Łodzi od porażki 21:22 z Błyskawicami Rugby Rzeszów. Sytuacja nie była korzystna, tym bardziej, że kolejnym przeciwnikiem były zajmujące drugie miejsce w klasyfikacji generalnej dziewczyny z Rugby Club Częstochowa. To spotkanie zakończyło się wygraną Amazonek 24:12. W następnym meczu lublinianki zmierzyły się z gospodyniami KS Budowlani Commercecon Łódź. Nie było niespodzianki, późniejsze mistrzynie wygrały 51:0. Na zakończenie rywalizacji młode lublinianki pokonały drugi zespół z Łodzi, tym razem Venol Atomówki 21:15. Dwie porażki i tyle samo zwycięstw dały podopiecznym trenera Ciechońskiego czwarte miejsce w turnieju i 14 punktów do klasyfikacji generalnej. W efekcie, na koniec sezonu w dorobku Amazonek Budowlanych znalazło się 80 „oczek”, co dało im miejsce na najniższym stopniu podium i historyczny pierwszy medal. – Zrobiliśmy postęp. W ubiegłym sezonie mieliśmy piąte miejsce. Cieszymy się z brązowego medalu, choć pozostał niedosyt. Po trzech turniejach zajmowaliśmy bowiem pierwsze miejsce w klasyfikacji. Rywalki, szczególnie Budowlani Commercecon Łódź, wzmocniły się zawodniczkami z Ukrainy. Trochę nie wyszedł nam turniej w Lublinie, w którym zajęliśmy czwarte miejsce i spadliśmy w klasyfikacji. Pracujemy dalej i walczymy o kolejne cele w nowym sezonie – mówi trener Amazonek Budowlani Lublin Robert Ciechoński.

Amazonki Budowlani Lublin: Aleksandra Kociubowska (kapitan), Emilia Kozłowska, Katarzyna Pęksyk, Maria Woźniak, Nina Sokołowska, Patrycja Piątek, Julia kiełbas, Gabriela Wrona, Marianna Porębska, Nikola Męczyńska, Julia Wysocka, Barbara Miksza, Jadwiga Chlebus, Iga Iwińska, Diana Krawczyk. Trener: Robert Ciechoński.

Klasyfikacja końcowa V turnieju sezonu 2021/2022

KS Budowlani Commercecon Łódź 20 punktów Rugby Club Częstochowa 18 punktów Błyskawice Rugby Rzeszów 16 punktów Amazonki Budowlani Lublin 14 punktów Venol Atomówki Łódź 12 punktów

Klasyfikacja generalna mistrzostw Polski kobiet U 16 w Rugby 7 w sezonie 2021/2022 po V turnieju