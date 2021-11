Edach Budowlani Lublin rozpoczynają budowę drużyny rezerw

Lubelski klub ruszył w środę z projektem drugiej drużyny Budowlanych. Zajęcia prowadzić będzie Sebastian Berestek, wiceprezes Klubu Sportowego Budowlani Lublin, były zawodnik i trener drużyny seniorów, obecnie trener w klubowej akademii. W przedsięwzięcie mają angażować się także inni klubowi trenerzy na czele z prowadzącym drużynę seniorów Hendrikiem Wentzelem.

Gra w rugby to oferta dla każdego. – Nasza propozycja jest adresowana do szerokiego grona odbiorców. Zespół rezerw powstaje, by umożliwić grę naszym byłym zawodnikom, którzy z różnych powodów przerwali kariery, juniorom, oldboyom czy mieszkającym i uczącym się w Lublinie studentom z innych krajów. Zapraszamy też kibiców rugby, którzy do tej pory nie mieli okazji grać, a chcieliby poznać naszą dyscyplinę od środka – mówi Sebastian Berestek.

Głównym z celów powstania drużyny rezerw Edach Budowlanych jest dobra zabawa i integracja środowiska, ale nie tylko. Wiosną przyszłego roku planowane jest rozegranie kilku meczów sparingowych. Lubelski klub docelowo planuje zgłoszenie zespołu do rozgrywek II ligi i rywalizacja w meczach o stawkę. – Mamy nadzieję, że z czasem będzie ewaluowało to w kierunku stworzenia faktycznego zaplecza dla pierwszej drużyny, gdzie przy wsparciu starszych i bardziej doświadczonych kolegów mogliby ogrywać się młodzi zawodnicy. Dla wielu z nich przejście z wieku juniora do gry w ekstralidze jest zbyt wielkim skokiem i często potrzebują czasu, by zaadaptować się do występów na seniorskim poziomie – dodaje Berestek.

Pierwszy zespół jest dobrym przykładem gry w rugby. W weekend seniorzy Edach Budowlani zakończyli rundę jesienną. Na swoim boisko dokonali historycznego wyczynu – pokonali 29:7 zawsze solidną drużynę wicemistrza Polski Master Pharm Rugby Łódź SA, znanych wcześniej pod nazwą Budowalnych Łódź. Wyczyn tym bardziej godny naśladowania, gdyż po pierwszej połowie drużyna Hendrika Wentzela przegrywała 3:7. Na półmetku rozgrywek lubelska piętnastka zgromadziła 27 punktów w ośmiu spotkaniach, co daje jej piąte miejsce w tabeli.