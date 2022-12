W Nowy Rok sympatycy rugby rozegrają tradycyjny mecz noworoczny

To już trzeci raz w historii lubelskiego rugby, kiedy na sportowo zostanie powitany nowy rok, tym razem 2023. Idea rugbowych noworocznych spotkań w Lublinie zrodziła się pod koniec 2019. Tak Budowlani na sportowo powitali rok 2020. Rok później w rozegraniu meczu 1 stycznia przeszkodziły obostrzenia pandemiczne. W 2021 miłośnicy rugby spotkali się po raz drugi. – Długo zastanawialiśmy się, czy tym razem też organizować mecz, ze względu na pogodę. Liczyliśmy, że będzie nam dane pograć w śniegu, ale po ostatnich roztopach warunki do gry nie będą idealne. Ale odzew, jaki się pojawił, odwiódł nas od tej myśli. To już jest tradycja i bardzo się z tego cieszymy. Kiedy zaczynaliśmy cztery lata temu, zależało nam na integracji naszego środowiska. To doskonała okazja do spotkań, czasem nawet po kilkunastu latach – mówi Sebastian Berestek, wiceprezes KS Budowlani Lublin.

Udział w meczu zapowiedzieli zawodnicy ekstraligowego pierwszego zespołu i występującego w I lidze zespołu rezerw. Na boisku pojawią się także byli gracze lubelskiego klubu. Wszyscy chętni mogą zgłaszać się za pośrednictwem klubowego profilu na Facebooku.