Skoki narciarskie. Piotr Żyła w coraz lepszej formie

W sobotę na austriackiej skoczni odbył się trzeci w tym tygodniu, ale pierwszy nie zaliczany już do 70 Turnieju Czterech skoczni konkurs indywidualny. W pierwszej serii najdłuższy lot oddał Philipp Aschenwald. Austriak wylądował na 139 metrze i prowadził o 0,3 punktu nad Ryoyu Kobayashim (135 m) oraz 3,6 punktu nad Halvorem Egnerem Granerudem (133,5 m). Czwarty był Marius Lindvik (133,5 m), zaś piąty Piotr Żyła (137 m). Reprezentant Polski tracił 1,3 punktu do miejsca na podium. Tym samym polscy kibice mieli prawo mieć nadzieję na to, że nasz reprezentant zakończy sobotnie zawody w pierwszej trójce. Humory popsuli im jednak pozostali nasi skoczkowie. Do finału awansował co prawda Dawid Kubacki, ale po skoku na 124 metr zajmował dwudziestą dziewiątą lokatę. Na pierwszej serii rywalizację zakończył Andrzej Stękała, a także Jakub Wolny i Paweł Wąsek, który został zdyskwalifikowany za nieregulaminowy kombinezon.

W drugiej serii doszło do zmiany lidera. Świetny skok (139 m) oddał Lindvik i to on ostatecznie zajął pierwszą lokatę i wyprzedził o cztery punkty swojego kolegę z kadry, Halvora Egnera Graneruda (136 m), a na najniższym stopniu podium stanął Jan Hoerl (137,5 m). Natomiast Żyła w drugiej serii skoczył 132,5 metra i zakończył zawody na siódmym miejscu, które było jego najlepszym wynikiem w tym sezonie. Z kolei Kubacki po skoku na 129,5 metra i zakończył rywalizację w Bischofshofen na 27.pozycji.

W niedzielę na austriackiej skoczni odbyły się zawody drużynowe. Najlepsi okazali się Austriacy, którzy wyprzedzili Japonię i Norwegię. Polacy zajęli ostatecznie piąte miejsce choć na półmetku zmagań byli o jedna lokatę wyżej i mieli niewielką stratę do podium. Patrząc jednak na to w jakiej formie byli ostatnio nasi zawodnicy należy liczyć na to, że już za tydzień kiedy gospodarzem zawodów Pucharu Świata będzie Zakopane forma Polaków będzie jeszcze lepsza.

WYNIKI KONKURSU INDYWIDUALNEGO W BISCHOFSHOFEN

Marius Lindvik (133.5 m,139m) 291.7 pkt * 2. Halvor Egner Granerud (133.5 m, 136 m) 287.7 pkt* 3. Jan Hoerl (131.5 m, 137.5 m) 285.7 pkt * 4. Ryoyu Kobayashi (135 m, 133.5 m) 282.3 pkt * 5. Philipp Aschenwald (139 m, 131.5 m) 280.8 pkt * 6. Daniel Huber (133 m, 135 m) 279.5 pkt * 7. Piotr Żyła (137 m, 132.5 m) 278.8 pkt * 8. Karl Geiger (132 m, 132 m) 275.1 pkt *9. Yukiya Sato (132 m, 131.5 m) 271.1 pkt * 10. Daniel Tschofenig (133.5 m,130 m) 271 pkt *** 27. Dawid Kubacki (124 m, 129.5 m) 244.2 pkt *** 36. Andrzej Stękała (123 m) 112.2 pkt *** 48. Jakub Wolny (112 m) 92.3 pkt *** DSQ. Paweł Wąsek.

WYNIKI KONKURSU DRUŻYNOWEGO

Austria 1015.5 pkt * 2. Japonia 1006.4 pkt * 3. Norwegia 1006.2 pkt * 4. Słowenia 1005 pkt * 5. Polska 973.7 pkt * 6. Niemcy 943.1 pkt * 7. Rosja 837 pkt * 8. Kazachstan 527.6 pkt.

KLASYFIKACJA GENERALNA PUCHARU ŚWIATA