Skoki narciarskie. W czwartek rusza 72. Turniej Czterech Skoczni

Początek tego sezonu jest bardzo nieudany dla Polskich skoczków. Nasi reprezentanci, którzy jeszcze niedawno walczyli o czołowe lokaty w konkursach Pucharu Świata obecnie zajmują miejsce w trzeciej dziesiątce, a nierzadko mają w ogóle kłopoty z awansem do drugiej serii w zawodach.

Generalnym sprawdzianem dla naszych kadrowiczów przed 72. Turniejem Czterech Skoczni miały być zaplanowane na 22 grudnia mistrzostwa Polski w Zakopanem. Niestety, nie dość, że impreza nie cieszyła się popularnością (nie miała nawet statusu imprezy masowej) to przed planowanym konkursem w okolicach Wielkiej Krokwi panowały pustki. Zawodnicy pojawili się na skoczni, odbyły się też przygotowania zeskoku do konkursu, ale ostatecznie ze względu na złą pogodę zmagania odwołano.

Tym samym trener Thomas Thurnbichler musiał ogłosić kadrę na 72. TCS bez generalnego sprawdzianu. Decyzją Austriackiego szkoleniowca w kadrze znaleźli się Kamil Stoch, Aleksander Zniszczoł i Piotr Żyła. Później poinformowano, że drużynę uzupełnią Dawid Kubacki i Paweł Wąsek, którzy nieco narzekali na stan zdrowia. Ostatnim skoczkiem, którzy pojedzie do Niemiec i Austrii okazał się Maciej Kot.

W środę rano do kibiców dotarła kolejna zaskakująca informacja. Thurnbichler zdecydował bowiem, że jego asystentem nie będzie już Marc Noelke. Niemiec ma zachować jednak pracę w Polskim Związku Narciarskim. Jednym z powodów zmian były błędy Noelke w okresie przygotowawczym przed obecnym sezonem. – Noelke nie będzie już dłużej wspierał zespołu operacyjnie podczas konkursów w przyszłości – przekazał w oficjalnej wypowiedzi dla Sport.pl i TVP Sport Thurnbichler. – To, czy i w jakiej roli zostanie w Polskim Związku Narciarskim, pozostaje sprawą otwartą. Na razie skupiamy się na największych wydarzeniach tego sezonu, wspierani przez Wojciecha Topora. To moja decyzja – powiedział trener polskich skoczków.

Głos w sprawie pożegnania zabrał też sam poszkodowany. – Już latem poinformowałem Thomasa, że po sezonie nie będę mógł być dostępny dla kadry w takim zakresie, jak dotychczas. Ze względów rodzinnych i zawodowych. Trudne położenie kadry z nadal możliwą do nadrobienia stratą Polaków względem światowej czołówki wymagało wielu dodatkowych indywidualnych dyskusji i analiz. Efektem rozważań Thomasa jest zastąpienie mnie Wojciechem Toporem. Jako trener bazowy Kamila Stocha i Dawida Kubackiego Wojtek jest znacznie bliżej zawodników niż ja – wskazał w odpowiedzi na słowa Thurnbichlera dla Sport.pl i TVP Sport Noelke. – Potwierdzam, że reorganizacja pracy kadry A nastąpi już teraz, wcześniej. W moim odczuciu te zmiany są słuszne, spójne i rozsądne. W taki sposób sztab będzie mógł lepiej zarządzać zespołem, z bliższej odległości. Thomas i ja nadal jesteśmy w dobrym kontakcie — dodał Niemiec.

Trzeba przyznać, że do 72. TCS Polacy przystąpią po bardzo burzliwych zmianach. Czy nagle wystrzelą i zaczną skakać jak w przeszłości? Kibice w to wierzą, ale faworytów do wygranej należy upatrywać w osobach Stefana Krafta i Jana Hoerla z Austrii, Niemców – Andreasa Wellingera, Piusa Paschke czy Karla Geigera. Nie należy zapomnieć też o Ryoyu Kobayashim z Japonii lun Anze Lanisku ze Słowenii.

TCS zacznie się już w czwartek od kwalifikacji na skoczni w Oberstdorfie. W piątek przeprowadzony zostanie pierwszy z konkursów. Kolejny odbędzie się w Nowy Rok w Garmisch-Partenkirchen. Później impreza przeniesie się do Austrii. Trzeciego stycznia konkurs odbędzie się w Innsbrucku, a zakończy trzy dni później w Bischofshofen.

Oberstdorf

28 grudnia : 14.00 – trening * 16.30 – kwalifikacje * 29 grudnia: 15.45 – seria próbna * 17.15 – konkurs.

Garmisch-Partenkirchen

31 grudnia: 11.45 – trening * 13.45 – kwalifikacje * 1 stycznia: 12.30 – Seria próbna * 14.00 – konkurs

Innsbruck

2 stycznia: 11.15 – trening * 13.30 – kwalifikacje * 3 stycznia: 12.00 – seria próbna * 13.30 – konkurs.

Bischofshofen

5 stycznia: 14.15 – trening * 16.30 – kwalifikacje * 6 stycznia: 15.00 – seria próbna * 16.30 – konkurs.