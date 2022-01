Skoki narciarskie. Wiatr nie dał poskakać w Innsbrucku

W poniedziałek przepustkę do udziału w konkursie na skoczni Bergisel wywalczyło pięciu Biało-Czerwonych: Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Andrzej Stękała, Paweł Wąsek i Jakub Wolny. Niespodziewanie kwalifikacji nie zdołał wywalczyć Kamil Stoch. Widać było, że skoczek z Zębu bardzo męczył się na austriackiej skoczni, na której rok temu wygrał. Wobec tego zapadła decyzja o tym aby 34-latek odpoczął od skakania.

– Kamil jest w drodze do domu i przez najbliższe dwa dni będzie mieć czas żeby się zresetować. Kiedy zadecyduje o tym, że jest gotowy ponownie podejmie treningi – mówił we wtorek Adam Małysz na antenie Eurosportu. – Na dzisiaj nie powiem nazwiska szkoleniowca, na razie musimy dokończyć turniej czterech skoczni, a po powrocie zapadnie decyzja kto będzie trenować z Kamilem – Michal Doleżal czy ktoś inny ze sztabu szkoleniowego – dodał były wybitny skoczek.

W międzyczasie najlepsi skoczkowie świata oczekiwali na decyzję przedstawicieli FIS co do konkursu w Innsbrucku. Zawody miały rozpocząć się o godzinie 13.30, ale poprzez silne podmuchy wiatru zostały dwukrotnie opóźniane. Wreszcie, tuż przed godziną 15 zapadła decyzja o tym, że zostaną one odwołane. Dalsze oczekiwanie było bowiem zbędę ze względu na to, że na Bergisel nie ma sztucznego oświetlenia.

Tym samym 70. Turniej Czterech Skoczni będzie kolejnym w historii, którego zwycięzcę poznamy po trzech, a nie czterech konkursach. Ostatnie zawody cyklu odbędą się szóstego stycznia w Bischofshofen o godzinie 15.30. Natomiast już dziś na godzinę 15 zaplanowano kwalifikacje. Głównym faworytem do zdobycia Złotego Orła pozostaje Japończyk Ryoyu Kobayashi, który ma 13.2 pkt punktu przewagi nad drugim w klasyfikacji Norwegiem – Mariusem Lindvikiem.

Środowe kwalifikacje do konkursu będzie można obejrzeć na antenie Eurosportu i w aplikacji Player. Natomiast czwartkowy konkurs będzie dostępny także na antenie TVN.

KLASYFIKACJA 70 TCS PO DWÓCH KONKURSACH

1.Ryoyu Kobayashi 593.2 pkt * 2. Marius Lindvik 580 pkt * 3. Lovro Kos 575.5 pkt * 4. Markus Eisenbichler 572.1 pkt * 5. Halvor Egner Granerud 563.4 pkt * 6. Karl Geiger 560.9 pkt * 7. Robert Johansson 559.8 pkt * 8. Stephan Leyhe 530.5 pkt * 9. Jan Hoerl 527.3 pkt * 10. Daniel Huber 526.1 pkt.