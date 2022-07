Kolejny sukces Katarzyny Krawczyk na arenie międzynarodowej

Tegoroczna brązowa medalistka mistrzostw Europy zaprezentowała świetną formę w Międzynarodowym Turnieju Zapaśniczym Matteo Pellicone w stolicy Włoch. W kategorii 55 kg zapaśniczka z Chełma nie miała sobie równych.

W pierwszym pojedynku Krawczyk wygrała walkowerem. Stało się tak ponieważ jej przeciwniczka ze Sri Lanki, Nethmi Poruthotage, nie stawiła się do walki. Powodem prawdopodobnie była kontuzja. Drugą rywalką była Ukrainka Mariia Vynnyk. Zawodniczka z naszego regionu nie zostawiła nikomu żadnych złudzeń i pokonała aktualną brązową medalistkę mistrzostw świata U-23 i Europy.

W półfinale przeciwniczką zawodniczki Cementu-Gryfa Chełm była Niemka Nina Hammer. Tę rywalkę Krawczyk pokonała już podczas wcześniejszych zmagań, decydujących o awansie na Igrzyska w Rio de Janerio. We Włoszech Polka ponownie okazała się lepsza wygrywając 6:0.

W finale wielokrotna mistrzyni kraju, medalistka ME, ponownie musiała stawić czoła reprezentantce Ukrainy Marii Vynnyk. I podobnie jak to miało miejsce we wcześniejszym etapie rywalizacji na macie w Rzymie, Krawczyk znalazła sposób na rywalkę. Tym razem Polka wygrała na punkty 7:2 i zdobyła dla naszego kraju jedyny złoty medal podczas turnieju w stolicy Włoch. Warto podkreślić, że w obu walkach przeciwko Ukraince chełmianka popisała się swym koronnym chwytem – rzutem przez ramię. Takie techniczne zagranie spotkało się z gromkimi brawami od zgromadzonej publiczności.

Kolejnym startem dla Katarzyny Krawczyk będzie udział w międzynarodowym turnieju w Hiszpanii (8-10 lipca).