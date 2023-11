Maja Radelczuk z Cementu-Gryfa Chełm wywalczyła wicemistrzostwo Polski młodziczek

Do zawodów krajowego czempionatu przystąpiło 156 zawodniczek. Najwięcej powodów do radości z zapaśniczek Cementu-Gryfa miała Maja Radelczuk. Uczennica Zespołu Szkół Budowlanych i Geodezyjnych wróciła do domu ze srebrnym medalem i tytułem wicemistrzyni Polski. W drodze do podium młoda chełmianka pokonała zawodniczki z Lidzbarka Warmińskiego i Warszawy. W finałowej walce uległa rywalce z Chęcin Gabrieli Stokowiec i stanęła na drugim stopniu podium. To pierwszy medal w prestiżowej imprezie.

Bliskie wywalczenia medali były jeszcze trzy inne przedstawicielki chełmskiego klubu. Ostatecznie chełmianki sklasyfikowane zostały na wysokich piątych miejscach w Polsce. Taki wynik osiągnęły Emilia Budych (Szkoła Podstawowa nr 1), Patrycja Cieloch (Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych) i Roksana Sawicka (Zespół Szkół Technicznych). Na ósmym miejscu udział w mistrzostwach Polski zakończyła Oliwia Jankowska ze Szkoły Podstawowej nr 6.

Wśród 55 klubów, które wzięły udział w krajowym czempionacie Cement-Gryf Chełm sklasyfikowany został na wysokim ósmym miejscu w Polsce. Trenerami młodych reprezentantek chełmskiego klubu są Dariusz Kucharski i Alicja Piersa.