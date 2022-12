W Chełmie odbyły się mistrzostwa województwa lubelskiego dzieci i młodzików w zapasach w stylu klasycznym oraz zapasach kobiet

Mundial 2022. Kosmiczny finał i trzeci w historii triumf Argentyny

To był jeden z najlepszych jeśli nie najlepszy finał w historii mistrzostw świata. Argentyna w pierwszej połowie kompletnie zdominowała Francję, ale po przerwie wystarczyły dwie minuty by „Trójkolorowi” doprowadzili do remisu. W dogrywce oba zespoły zdobyły po golu, a w rzutach karnych lepiej nerwy na wodzy trzymali Albicelestes i po raz trzeci w historii zostali mistrzami świata!