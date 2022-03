Wielki sukces zapaśnika Szymona Szymonowicza

Zawody rozgrywane są w Płowdiw, w Bułgarii. Szymon Szymonowicz jest jedynym przedstawicielem naszego regionu w młodzieżowej reprezentacji Polski w stylu klasycznym. Dla zapaśnika Cementu-Gryfa Chełm występ w ME to pierwszy w tym roku start w międzynarodowej imprezie.

Młody chełmianin, startujący w kategorii wagowej do 87 kg, rozpoczął rywalizacje na matach Bułgarii od kwalifikacji. Spotkał się w nich z reprezentującym Estonię Andreasem Vaelisem. Nasz zapaśnik przeważał w swojej walce i ostatecznie zwyciężył 3:1 awansując do ćwierćfinału.

Na tym etapie przeciwnikiem Polaka był Szwajcar Christian Max Zemp. Szymon Szymonoiwcz zdominował swojego rywala. Walka zakończyła się wygraną na przewagę techniczną 9:0. W półfinale europejskiego czempionatu na drodze zapaśnika Cementu-Gryfa Chełm stanął Węgier Istvan Takacs. To był bardzo wymagający przeciwnik, były mistrz świata i Europy juniorów.

Półfinałowa walka była zacięta i emocjonująca. Wraz z upływem czasu przewagę zaczął zdobywać rywal Szymonowicza. Reprezentant Polski nie mógł znaleźć sposobu na pokonanie Węgra. Ostatecznie zmagania na macie zakończyły się triumfem przeciwnika 3:1. Przegrywając chełmianin stanął przed szansą walki o miejsce na najniższym stopniu podium.

Występ w tzw. małym finale był dla naszego zawodnika niepowtarzalną okazją do powiększenia medalowej kolekcji w sportowym dorobku. Przeciwnikiem Polaka był reprezentant Chorwacji Matej Mandic. Od początku walki Szymonowicz był bardzo skoncentrowany, co przełożyło się na przebieg wydarzeń na macie w Płowdiw. Zawodnik Cementu-Gryfa Chełm nie pozostawił rywalowi żadnych nadziei i rozprawił się z nim pokonując go przez przewagę techniczną 8:0. Tym samym zdobył brązowy medal mistrzostw Europy U 23.

Brąz wywalczony w Bułgarii to kolejny krążek tego koloru w dorobku dobrze zapowiadającego się zapaśnika z Chełma. We wrześniu ubiegłego roku Szymonowicz wywalczył brązowy medal w wadze do 82 kg podczas rozegranych w Kostrzynie mistrzostw Polski w stylu klasycznym. Z kolei w listopadzie, w Belgradzie, też stanął na najniższym stopniu podium mistrzostw świata do lat 23, w wadze 87 kg. W pojedynku o brązowy medal zapaśnik Cementu-Gryfa pokonał Fina Markusa Tapani Sihtolę 5:2.