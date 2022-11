Zawodniczka Cementu-Gryfa Chełm z brązowym medalem mistrzostw Polski

W drodze do podium młoda zawodniczka Cemantu-Gryfa pokonała aż pięć rywalek, a przegrała tylko z jedną. Dla Sawickiej to pierwszy medal w tak prestiżowej imprezie. Blisko zdobycia brązowego medalu była również inna za zapaśniczek Cementu-Gryfa, uczennica Szkoły Podstawowej nr 4 w Chełmie, Maja Radelczuk. Chełmianka awansowała do tzw. małego finału. W starciu o brązowy medal uległa reprezentantce Poznania i zajęła wysoko punktowane piąte miejsce.

Inne reprezentantki chełmskiego klubu plasowały się na niższych pozycjach: Nikola Silniewicz (7 miejsce), Maja Pleskot (8), Zuzanna Ciejak (9) i Patrycja Cieloch (9). Chełmianie również mieli powody do świętowania jako zespół. Cement-Gryf sklasyfikowany został na wysokim piątym miejscu w Polsce. W mistrzostwach wzięło udział 58 klubów. Młode zapaśniczki przygotowywali do zawodów Dariusz Kucharski, Mirosław Czwaliński, Andrzej Gruszkowski i Alicja Piersa.