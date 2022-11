Katar 2022. Trzy mecze i koniec, czy wyjście z grupy? Szanse Polaków

Mecz otwarcia już dziś. Katar spotka się na boisku z Ekwadorem i to będzie znak, że Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej już się rozpoczęły. We wtorek zagra reprezentacja Polski. Pierwszym przeciwnikiem będzie Meksyk.

Katar 2022. Grupa Polaków.

22 listopada 2022, godz. 11, Argentyna-Arabia Saudyjska

22 listopada 2022, godz. 17, Meksyk-Polska

26 listopada 2022, godz. 14, Polska-Arabia Saudyjska

26 listopada 2022, godz. 20, Argentyna-Meksyk

30 listopada 2022, godz. 20, Polska-Argentyna

Katar 2022. Szanse Polaków

Jakie są szanse Polaków na tym turnieju? W wywiadzie dla Dziennika Wschodniego, Jacek Bąk mówi: - Meksyk i Arabia Saudyjska są jak najbardziej w naszym zasięgu. Jedynie Argentyna jest na wyższym poziomie od nas. Mamy jednak Roberta Lewandowskiego i Arkadiusza Milika. Musimy więc wykorzystać ich potencjał i dostarczać im piłkę. Oni z pewnością będą wiedzieć co z nią zrobić, szczególnie "Lewy".

Tymczasem bukmacherzy są zgodni, że Polska – co nie jest zaskoczeniem – do finału nie dojdzie i nie wygra turnieju. Szanse Polski na wygranie mundialu oceniane są według kursów 100 a nawet 150. W przypadku awansu do finału jest kurs 40-50, a do półfinału od 10 do 15.

Lepsze notowania mamy jeżeli chodzi o wyjście z grupy. Według przyjmujących zakłady mamy na to szanse (kurs 5,75).

Eksperci wskazują, że największe szanse na przejście dalej, w naszej grupie, ma Argentyna i właśnie Polska. Trudno jest jednak wskazać zwycięzcę już naszego pierwszego meczu. Przypomnijmy, że we wtorek gramy z Meksykiem.

W kilku przypadkach kursy na Polskę i Meksyk są dokładnie takie same. Na naszą reprezentację kształtują się one pomiędzy 2,7 a 2,8, z kolei na Meksyk pomiędzy 2,79 a 2,85.

- Jeśli wierzyć logice wielu wcześniejszych występów Polaków na wielkich imprezach to tym razem mecz otwarcia może być jednocześnie meczem o wszystko. Meksyk jest bowiem obok Polski na papierze zdecydowanie lepszy od Arabii Saudyjskiej, a jednocześnie wyraźnie słabszy od faworyta grupy, Argentyny. Ewentualna porażka jednej z tych drużyn może więc przekreślić awans do fazy pucharowej, dlatego spodziewać się należy w tym meczu bardzo ostrożnej gry z obu stron. Tę intuicję wydaje się również potwierdzać dotychczasowa postawa Biało-Czerwonych w ważnych spotkaniach, a Meksykanie również są w stanie zagrać bardzo solidnie w defensywie. Z tych powodów pierwszym typem na ten mecz jest dla nas zdecydowanie under bramkowy – podaje serwis meczyki.pl.