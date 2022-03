ALMS Start Lublin został wicemistrzem Polski U-19 [zdjęcia]

W tym nowoczesnym obiekcie wystąpiło 8 najlepszych ekip w naszym kraju, a każda z nich była napakowana niesamowicie zdolnymi koszykarzami. Całość oglądała liczna publiczność, a skromne trybuny szkoły przy ul. Berylowej okazały się zbyt małe, aby pomieścić wszystkich zainteresowanych.

Nic jednak dziwnego, bo gra ALMS Start Lublin w tym turnieju potrafiła rozgrzać kibiców do czerwoności. Podopieczni Wojciecha Paszka i Marcina Ciećko kapitalnie spisali się w fazie grupowej i przeszli ją bez porażki. W półfinale czekał na nich utytułowany zespół Exact Systems Śląsk Wrocław. Gospodarze rozegrali słabą pierwszą połowę i dopiero po zmianie stron zaczęli grać zdecydowanie szybciej. To pozwoliło im doprowadzić do wyrównanej końcówki, w której punkty na wagę awansu do finału zdobył z linii rzutów osobistych Tymoteusz Pszczoła.

W finale „czerwono-czarni” zmierzyli się z poznańskim Enea Basket Junior. Podobnie jak dzień wcześniej pierwsza połowa nie ułożyła się po myśli gospodarzy. Dopiero po zmianie stron zaczęli oni grać znacznie lepiej. Na niespełna 4 min przed końcem prowadzili jednym punktem. Wtedy jednak zdarzył im się chwilowy przestój, co gracze z Wielkopolski wykorzystali wygrali 78:70.

Przez te 5 dni najmocniej napracował się Tymoteusz Pszczoła. Nic jednak dziwnego – to gracz, który dostąpił zaszczytu gry m.in. w Koszykarskiej Lidze Mistrzów. Nie wolno jednak zapominać o innych zawodnikach jak chociażby Wiktorze Kępce czy Michale Grzesiaku. Oni również zaliczyli wiele udanych minut na młodzieżowych parkietach. Teraz wszyscy w klubie powinni zastanowić się jak bezboleśnie wprowadzić ich do seniorskiego basketu.

Faza grupowa – grupa B

WKK Wrocław – ALMS Start Lublin 56:87 (16:22, 8:31, 12:20, 20:14)

Start: Pszczoła 18 (1x3), Kępka 17 (1x3), Grzesiak 12, Wojciechowski 11, Cherepanov 7 (1x3) oraz Barnuś 9, Wachowicz 7 (1x3), Tyburek 2, Kirwiel 2, Brzyski 2, Świtacz 0, Psujek 0.

Grupa Strategia Gim92 Warszawa - ALMS Start Lublin 58:69 (22:15, 5:25, 14:17, 17:12)

Start: Pszczoła 16, Kępka 14 (2x3), Grzesiak 11, Cherepanov 7 (1x3), Wojciechowski 3 oraz Barnuś 12 (2x3), Świtacz 2, Kirwiel 2, Wachowicz 2.

ALMS Start Lublin – GTK Gliwice 93:72 (24:21,30:14, 16:19, 23:18)

Start: Pszczoła 27, Kępka 27 (4x3), Barnuś 16, Grzesiak 14, Wojciechowski 0 oraz Cherepanov 6 (2x3), Brzyski 2, Wachowicz 1, Świtacz 0, Psujek 0, Tyburek 0, Kirwiel 0.

Półfinał: Exact Systems Śląsk Wrocław – ALMS Start Lublin 62:63 (27:14, 14:14, 13:15, 8:20)

Start: Pszczoła 23 (3x3), Grzesiak 14 (1x3), Kępka 11 (1x3), Barnuś 9 (1x3), Wojciechowski 2 oraz Wachowicz 4, Świtacz 0, Kirwiel 0, Cherepanov 0.

Finał

ALMS Start Lublin – Enea Basket Junior Poznań 70:78 (18:25, 12:18, 22:11, 18:24)

Start: Barnuś 22 (1x3), Grzesiak 19 (2x3), Pszczoła 15 (1x3), Kępka 7, Wachowicz 0 oraz Wojciechowski 4, Cherepanov 3 (1x3), Świtacz 0, Kirwiel 0.

Basket: Andrzejewski 17 (2x3), Szajek 15, J. Jakubiak 13 (1x3), Nowicki 9 (1x3), Szczepański 8 oraz M. Jakubiak 0, Maćkowiak 7 (1x3), Puchalski 2, Urban 2, Bednarek 5 (1x3).

Sędziowali: Pogon, Foltyn i Tatar. Widzów: 500.

Pozostałe wyniki – grupa B: Gliwice – Warszawa 94:76 * Gliwice – WKK 69:50 * WKK – Warszawa 48:63. Klasyfikacja końcowa: 1. Start, 2. Gliwice, 3. Warszawa, 4. WKK. Grupa A: Śląsk – Trefl 1LO Sopot 78:40 * Basket – Asseco Arka Gdynia 84:56 * Trefl – Asseco 38:77 * Śląsk – Basket 65:57 * Basket – Trefl 71:77 * Asseco – Śąsk 70:67. Klasyfikacja końcowa: 1. Basket, 2. Śląsk, 3. Asseco, 4. Trefl. Półfinał: Gliwice – Basket 80:92. Mecz o 7 miejsce: Trefl – WKK 80:59. Mecz o 5 miejsce: Warszawa – Asseco 66:71. Mecz o 3 miejsce: Śąsk – Gliwice 94:95.

Rozlosowano ćwierćfinały U-17

Od piątku ruszają zmagania o mistrzostwo Polski U-17. Na razie odbędą się turnieje ćwierćfinałowe. W tej fazie nasz region ma dwóch przedstawicieli. Stowarzyszenie HoopLife Basketball Lubin uda się do Nowego Tomyśla, a rywalami lublinian będą KS Korona 1919 Oknoplast Kraków, Twarde Pierniki Toruń i AKM Gromy Nowy Tomyśl. Start Lublin zagra natomiast w Ostrowie Wielkopolski, gdzie oprócz rywalizacji z miejscową Stalą zmierzy się także z Profbud Legia Warszawa i Zastalem Fatto Derweloper Zielona Góra.