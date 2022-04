AZS UMCS Start II Lublin – Dziki Warszawa 72:84. Za wcześnie na ósemkę

Przed sezonem w lubelskim obozie wszyscy marzyli o zapewnieniu sobie bezpiecznego utrzymania w Suzuki I liga. Podopieczni Przemysława Łuszczewskiego w trakcie rozgrywek prezentowali się jednak na tyle dobrze, że te plany zaczęto weryfikować i coraz głośniej wspominać o fazie play-off. W rundzie rewanżowej lublinianie jednak przestali grać tak równo, jak wcześniej, co sprawiło, że najlepsza ósemka zaczęła się od nich oddalać. Mimo problemów szansę na awans do niej zachowali do ostatniego meczu. W nim musieli pokonać Dziki Warszawa, co ostatecznie im się nie udało. Zabrakło niewiele, bo po 30 minutach był remis. W ostatniej kwarcie górę wzięła jednak większa determinacja zawodników ze stolicy, którzy wygrali 84:72. W ich szeregach błyszczał zwłaszcza Grzegorz Grochowski. To były gracz klubu z Lublina. W niedzielny wieczór w dobrze znanej sobie hali zdobył 13 pkt. W zespole rezerw Startu najlepszy był Karol Obarek, który zapisał na swoim koncie aż 18 pkt. Nieźle zagrał także Mikołaj Stopierzyński. On dołożył do dorobku Startu 11 pkt.

AZS UMCS Start II Lublin – Dziki Warszawa 72:84 (20:19, 15:25, 23:14, 14:26)

Lublin: Obarek 18 (3x3), B. Pelczar 17 (5x3), Stopierzyński 11, A. Myśliwiec 9 (1x3), Ciechociński 6 oraz Wąsowicz 8, M. Gospodarek 3, Ziółko 0, Barnuś 0.

Dziki: Majewski 15 (1x3), Grochowski 13 (3x3), Komenda 8, Kuźkow 5 (1x3), Nowakowski 0 oraz Pamuła 26 (5x3), Szwed 10, Kopycki 7 (1x3), Piliszczuk 0,

Sędziowali: Kuziora, Krajewski i Pogon. Widzów: 150.

Pozostałe wyniki: WKK Wrocław – Weegree AZS Politechnika Opolska 86:82 * Miasto Szkła Krosno – KS Księżak Łowicz 101:77 * Decka Pelplin – SKS Starogard Gdański 65:78 * PGE Turów Zgorzelec – Znicz Basket Pruszków 92:72 * MKKS Żak Koszalin – TBS Śląsk II Wrocław 84:80 * AZS AGH Kraków – Rawplug Sokół Łańcut 74:80 * Sensation Kotwica Kołobrzeg – GKS Tychy 77:47.