Camaro Zamość zajęło trzecie miejsce w turnieju LOTTO3x3QUEST w Małogoszczu

Camaro w Małogoszczu zaliczyło bardzo wymagający turniej. Już w fazie grupowej zaliczyło trzy zwycięstwa. Niestety, przytrafiła się też jedna porażka. Miała ona miejsce w starciu z Athletic Training, czyli jedną z najlepszych drużyn w Polsce. W ćwierćfinale zamościanie trafili na Legię Lotto 3x3 Warszawa, czyli ekipę, która była murowanym faworytem do zwycięstwa w imprezie w Małogoszczy. Camaro jednak postarało się o gigantyczną sensację i zwyciężyło 21:16. Niestety, ubytek sił związany z tą rywalizacją okazał się zbyt duży. W półfinale z Anwilem 3x3 Włocławek dało znać o sobie zmęczenie i Camaro przegrało 14:21. Można się cieszyć, że zamościanom udało się uratować miejsce na podium, bo w meczu o trzecie miejsce zrewanżowali się Athletic Training i wygrali aż 22:10.

Co ciekawe, Krawiec był bliski triumfu w turnieju LOTTO3x3QUEST w sobotę, kiedy ta impreza przybyła do Rzeszowa. Startował wówczas w barwach JagerMastersów razem z Łukaszem Argasińskim, Cezarym Gumińskim i Arturem Mikołajko. Cała trójka pochodzi z Jarosławia. Ten zestaw osobowy okazał się bardzo udany, bo JagerMastersi dotarli do finału turnieju w Rzeszowie. W nim jednak Krawiec i jego koledzy ulegli 10:21 Anwilowi 3x3 Włocławek.

Grano również w Kraśniku, gdzie rozgrywano imprezę w formacie 2x2. Sukces odniósł zespół Bolek i Lolek, czyli duet lubelskich koszykarzy – Paweł Szyszkowski i Krzysztof Adamczyk. Drugie miejsce przypadło w udziale ekipie Podnogo. W jej składzie byli Szymon Strzałkowski oraz znany z występów w II-ligowej Lubliniance Gerard Nawrocki.