LNBA: W Konferencji A już tylko jedna drużyna nie zaznała jeszcze smaku porażki

Na rozkładzie mają już tuzy Konferencji A, a w niedzielę do tego grona dołączyły Tłoki. W tej rywalizacji bardzo długo pachniało olbrzymią sensacją, bo skromna ekipa z Chełma prowadziła przez znaczną część spotkania. Jeszcze przed rozpoczęciem ostatniej kwarty wygrywała 35:32. 12 Małp w swoim składzie ma jednak Bukhosi Ncube. Zawodnik z Zimbabwe to jedna z największych gwiazd LNBA i praktycznie co mecz wykręca znakomite wyniki. W niedzielę zdobył 11 pkt i zebrał aż 14 piłek. Miał też olbrzymie wsparcie w Krzysztofie Łosiu. 25-latek wiele sezonów spędził na drugoligowych parkietach grając dla rezerw Startu Lublin. Teraz kontynuuje swoją karierę w rozgrywkach amatorskich, a w meczu z Tłokami zdobył aż 18 pkt. W pokonanej drużynie na wyróżnienie zasługuje Paweł Łukaszczuk, który skompletował doube-double (10 pkt i 15 zbiórek).

Świetnie spisuje się również Symbit Poodopieczni Slawomira Łątki w niedzielny wieczór pokonali Mate,atykę 57:53. Spotkanie było zacięte przez pełne 4 kwarty. W końcu jednak Symbitowi udało się zbudować przewagę i odnieść kolejne zwycięstwo. Na słowa pochwały zasłużył Łukasz Zając. Ten drobny rozgrywający zdobył tylko 3 pkt, ale to właśnie on jest odpowiedzialny za grę drużyny w defensywie. Zadowolony z siebie może być także Przemysław Kandzierski, który zdobył 5 pkt. W Matematyce na odpowiednim poziomie zagrał tylko Przemysław Kusiak. Doświadczony rozgrywający z błyskawicznym przyspieszeniem zdobył 3 pkt. (kk)

Wyniki – konferencja A: Tłoki – 12 Małp 48:52 * Polski Cukier Rodmos – Patobasket 43:58 * Symbit – Matematyka 57:53 * The Reds Iglo-Klima – Alco 60:69.