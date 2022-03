Lublin został gospodarzem turnieju finałowego mistrzostw Polski U-19 w koszykówce

Obie imprezy odbywały się w hali Globus. Teraz przyszedł czas na halę MOSiR im. Zdzisława Niedzieli, w której odbędzie się turniej finałowy mistrzostw Polski U-19. Impreza rozpocznie się 16 marca i potrwa do 20 marca.

Znany jest już skład poszczególnych grup tej imprezy. Gospodarze, zespół Startu Lublin, trafili do grupy B. Podopieczni Wojciecha Paszka i Ireneusza Marcina Ciećko zagrają z WKK Wrocław, Grupa Strategia Gim92 Warszawa i GTK Gliwice. W drugiej grupie wystąpią natomiast Exact Systems Śląsk Wrocław, Trefl 1LO Sopot, Enea Basket Junior Poznań i Asseco Arka Gdynia. Z każdej grupy do półfinału awansują po dwie najlepsze drużyny.

Warto wspomnieć o gwiazdach, które pojawią się w przyszłym tygodniu w Lublinie. Jedną z nich będzie zawodnik miejscowego klubu, Tymoteusz Pszczoła. Ten mierzący 204 cm 18-latek to jeden z największych talentów w naszym kraju. Podkoszowy ma za sobą już epizodyczne występy w Energa Basket Lidze czy Koszykarskiej Lidze Mistrzów. Świetnym koszykarzem jest też Aleksander Wiśniewski z GTK Gliwice. On już regularnie gra na poziomie EBL – w tym sezonie zaliczył w niej aż 21 występów. Systematycznie na poziomie Suzuki I liga występuje Jakub Bereszyński ze Śląska. Mnóstwo talentów przywiezie także Asseco Arka Gdynia. Jednym z nich jest Szymon Nowicki. To 16-latek, który już mierzy sobie 198 cm i jest uznawany za jednego z graczy, którzy w przyszłości mogą stanowić o sile reprezentacji Polski.